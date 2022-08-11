«مصر المقاصة» تحقق أرباحاً قياسية خلال الربع الأول

حققت شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى أرباحًا قياسية خلال الربع الأول من عام 2022، بمعدلات هى الأعلى منذ تأسيسها.

وسجل صافى الربح 209 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 123 مليونًا فى الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل زيادة %70.

ومثل إجمالى مصروفات الشركة نسبة %26 من إجمالى الإیرادات مقارنة بنحو %28 العام الماضي.

فيما بلغت نسبة صافى الأرباح إلى إجمالى الإیرادات %61 مقارنة بحوالى %55 عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت نسبة التكلفة إلى إیرادات الخدمات %75 مقارنة بنحو %64 عن الفترة المماثلة من العام السابق، بينما وصل العائد على حقوق المساهمين إلى %14 مقارنة مع 10 % عن العام السابق.

وارتفعت إیرادات الاستثمار بنسبة %88 بقيمة 47 ملیون جنيه، نتیجة الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار فى أدوات خالیة من المخاطر.

وقفزت إیرادات نشاط التوقيع الإلكترونى الخاص بـشركة مصر المقاصة بشكل ملحوظ بنسبة %780 بقيمة 11 مليون جنيه.

وجاء نمو إيرادات التوقيع الإلكترونى نتيجة قدرة الشركة على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات من مختلف الخدمات الرقمية، ومنها التوقيع الإلكتروني، وذلك فى إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمى.