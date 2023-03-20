«مصر المقاصة»: استثمارات «التوقيع الإلكتروني» بلغت 25 مليون جنيه خلال 2022

قال هشام مبروك العضو المنتدب بشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي، إنها ضخت استثمارات بنحو 25 مليون جنيه خلال العام الماضي وتستهدف زيادتها في السنة الحالية.

وأوضح خلال المستديرة التي تعقدها الشركة الآن، أن تلك القيمة تم استغلالها في عمليات إحلال وتجديد البنية التحتية الخاصة بأجهزة وبرامج التوقيع الإلكتروني.

ولفت إلى أنها تستهدف التوسع جغرافيًا بشكل كبير في نشاط التوقيع الإلكتروني، على الصعيد الخارجي للمرة الأولي، إلي جانب زيادة الفروع المحلية.

ونوه مبروك إلى أن التوسع الداخلي في السوق المحلية يتم من خلال عدة طرق إما بافتتاح فروع تابعة لمصر المقاصة وهي لديها ٥ فروع حاليًا، إلي جانب إمكانية التعاون مع الغرف التجارية وهيئة الاستثمار وغيرها.