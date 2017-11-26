مصر المالية للاستثمارات تبيع أغلب حصتها فى الوطنية للذرة

رجب عزالدينأعلنت شركة الوطنية لمنتجات الذرة، عن بيع شركة مصر المالية للاستثمارات 12.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية 546.4 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية -اليوم الأحد: "بذلك تنخفض حصة مصر المالية إلى 0.008% مقارنة، بـ 42.96% قبل العملية".وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 51 ج

رجب عزالدين

أعلنت شركة الوطنية لمنتجات الذرة، عن بيع شركة مصر المالية للاستثمارات 12.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية 546.4 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية -اليوم الأحد: “بذلك تنخفض حصة مصر المالية إلى 0.008% مقارنة، بـ 42.96% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 51 جنيهًا، والتنفيذ بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وتأتى عملية البيع فى إطار عرض الشراء المقدم من “كايرو ثرى إيه” الدولية للصناعات، الذى تم تنفيذه الخميس الماضى على 28.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية 1.47 مليار جنيه.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت فى 8 نوفمبر على نشر عرض الشراء الإجباري، المقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات بخصوص الرغبة في شراء حتى 29.5 مليون سهم من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة بسعر 45 جنيهًا للواحد، ورفعت الشركة العرض إلى 51 جنيهًا بعد التفاوض مع الهيئة.

يذكر أن شركة “كايرو ثرى إيه” الدولية للصناعات، هى شركة مصرية مملوكة لشركة سبارك كومديتيز الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير.



ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 42.5% لشركة مصر المالية للاستثمارات والتى عينت كلا من شركة فاروس المالية والتميمى القانونى كمستشارين لتخارجها، و9.6% للبنك الأهلى المصرى، والذى نشرت “المال” سابقاً موافقته على التخارج، و6% لهاشم غنيم، و4.6% لشركة زاد القابضة، و3.1% لشركة الجبر للاستثمار العقارى، و2.3% لمصرف أبو ظبى الإسلامى، و1.8% لبنك قناة السويس، وتتوزع النسبة المتبقية بين حملة أسهم التداول الحر.