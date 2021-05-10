«مصر القابضة للتأمين» و3 بنوك تساهم فى إغلاق صندوق «كاتاليست» للشركات المتوسطة

علمت «المال» أن «مصر القابضة للتأمين» وشركاتها التابعة، بجانب بنوك «القاهرة» و«قناة السويس» و«التجارى وفا إيجيبت» تعتزم المساهمة بنحو 280 مليون جنيه فى إغلاق صندوق كاتاليست للاستثمار فى الشركات المتوسطة برأسمال 500 مليون جنيه.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن مساهمة «مصر القابضة للتأمين» وشركاتها التابعة فى تأسيس الصندوق تبلغ 150 مليون جنيه.

وذكرت أن مساهمة البنوك الثلاثة فى إغلاق صندوق «كاتاليست» تبلغ 130 مليون جنيه، بواقع 50 مليونا من «القاهرة»، ومثلها من «قناة السويس»، و30 مليونا من بنك التجارى وفا إيجيبت.

وأفادت المصادر بأن البنوك الثلاثة تنتظر موافقة «المركزى المصري» للمساهمة فى صندوق كاتاليست للاستثمار، وأنه تم إرسال كل المتطلبات ومشروع العقد المزمع توقيعه لإغلاق الصندوق.

وأشارت إلى أن مشاورات المساهمة فى إغلاق «كاتاليست للاستثمار» تجرى منذ أكثر من عام، وأن ضوابط البنك المركزى الخاصة بمساهمة البنوك فى صناديق الاستثمار ساعدت فى الوصول إلى المرحلة النهائية لتأسيس الصندوق.

وأصدر البنك المركزى المصري، فبراير الماضي، ضوابط مساهمة البنوك فى صناديق الاستثمار والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن وافق مجلس إدارة «المركزي» على إضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Funds of FundS) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة ضمن نسبة %25 المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتضمنت الضوابط عدة اشتراطات صناديق الاستثمار، أبرزها حصول الصناديق على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك فى رؤوس أموال الصناديق، وألا يتجاوز إجمالى حصة المصرف نسبة %50 من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية، بالإضافة إلى أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق، خاصة فى حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية