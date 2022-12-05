مصر القابضة للتأمين: محفظة الأوراق المالية تتخطى 10 مليارات جنيه

قال باسل الحيني؛ العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن إجمالي محفظة المجموعة في البورصة المصرية تتخطى 10 مليارات جنيه.

وأضاف خلال حديثه بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs THOUGHTS 2022 الذي تعقده شركة «المال» GTM في دورته 8، أن 3 مليارات جنيه من الـ10 تحت يد مديرين خارجيين.

وأشار الحيني إلى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين توسعت في استثماراتها المباشرة من خلال البورصة المصرية، وأدوات الدخل الثابت.

واستطرد بأنه قد تم اقتطاع جزء من المساهمات المتداولة للتداول بالبورصة المصرية، وأسهمت مجموعة مصر القابضة للتأمين فيها من خلال مجموعة من المحافظ الخارجية التي يديرها «مديرون محترمون».