«مصر القابضة للتأمين» تدرس الاستثمار في شركة رعاية صحية

قال باسل الحيني؛ العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن المجموعة تدرس الاستثمار بإحدى شركات الرعاية الصحية TPA، لها ثقلها بالسوق المصرية.

وأضاف خلال حديثه بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs THOUGHTS 2022 الذي تعقده شركة «المال» GTM في دورته 8، أن شركات التأمين قد حرصت في الفترة الأخيرة على إبرام اتفاقات مع شركات الرعاية الصحية TPA بهدف إدارة محافظ «الطبي»، ما جعلها فرصة سانحة للاستثمار الجيد.

وكيانات TPA هي شركات لإدارة الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث، في العملية التأمينية.

وأشار الحيني إلى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين توسعت في استثماراتها المباشرة من خلال البورصة المصرية، وأدوات الدخل الثابت.