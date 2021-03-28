«مصر القابضة للتأمين» تستعد لمخاطبة الرقابة المالية لتأسيس شركة فى «الطبى»

تستعد مجموعة مصر القابضة للتأمين – التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – لتقديم طلب للهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتأسيس شركة متخصصة فى التأمين الطبي.

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، إن رأس المال المُصدر والمدفوع للشركة الجديدة، يدور حول 160 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هيكل المساهمين سيضم القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، نافيًا التحالف مع أى شركاء خارجيين لضمهم ضمن هيكل الملكية.

وأكد «الحيني»، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن التأمين الطبي، يُعد من القطاعات الرئيسية التى تكمن فيها مولدات النمو، وأن «مصر القابضة للتأمين» تسعى لتعزيز وجودها داخل هذا القطاع، والذى لا توجد فيه سوى شركة واحدة متخصصة على مستوى السوق، هى بوبا للتأمين الطبي.

وأضاف أن مصر القابضة للتأمين، باعتبارها أكبر مجموعة مالية غير مصرفية، وأكبر مستثمر مؤسسى فى مصر، ولديها محفظة استثمارات تتجاوز 65 مليار جنيه، يقع على عاتقها انتقاء القطاعات التى تدخل للاستثمار فيها، وتحقيق المعادلة الاستثمارية التى تنضوى تحت شعار الجمع بين المخاطر المقبولة والعوائد المرتفعة.

وحققت الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين -التى تضم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- صافى ربح يتجاوز 4.1 مليار جنيه، فى العام المالى الماضى 2019/2020، مقابل 4 مليارات فى العام المالى السابق 2018/2019، وبلغت حصة الدولة من الأرباح 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار، خلال عامى المقارنة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت حصيلة سوق التأمين، من الأقساط المباشرة، فى فرع «الطبي» 4.3 مليار جنيه، فى العام المالى الماضى 2019/2020، مقابل 3.7 مليار جنيه تقريبًا فى العام المالى السابق 2018/2019، بمعدل نمو يصل إلى %16.2.

وبلغت فاتورة التعويضات المُسددة عن العمليات المباشرة، 2.8 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 2.2 مليار، خلال عامى المقارنة، بنسبة ارتفاع تتجاوز %27.

وتزاول 17 شركة تأمين ممتلكات، الاكتتاب فى فرع التأمين الطبي، من بينها واحدة مملوكة لقطاع الأعمال العام هى مصر للتأمين، مقابل 16 تتبع القطاع الخاص، وتستحوذ «بوبا» على النصيب الأكبر من الأقساط المباشرة فى التأمين الطبي، بقيمة 1.1 مليار جنيه، بنسبة %25.6 تقريبًا من الأقساط المباشرة فى هذا الفرع على مستوى السوق.