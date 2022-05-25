مصر القابضة للتأمين تدرس فرصتين للاستثمار بالقطاع التعليمي

كشف أيمن مختار نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أن الشركة تدرس حاليا فرصتين كبيرتين للاستثمار في القطاع التعليمي.

وأضاف مختار أن الفرصة الأولى تجمع بين القطاع الصحي والتعليم من خلال بناء مستشفى وملحق به جامعة.

واستكمل، أن الفرصة الثانية تبدأ من التعليم الأساسى حتى التعليم الثانوى وندرس تلك الفرصة منذ أكثر من 8 أشهر ولم تتضح الكثير من الأمور حتى الآن بسبب ندرة الأراضى وانتظار الكثير من الموافقات .

وقال مختار خلال كلمته في القمة السنوية الأولى للاستثمار في التعليم، إن عقد هذا القمة يؤكد أن تطوير التعليم فى مصر ليس مجرد استراتيجية على الورق.

ولفت إلى أن مصر القابضة للتأمين عكفت منذ أشهر بعيدة على دراسة الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال المجموعة المالية غير المصرفية بالشركة .

وتابع: نمتلك رؤية استثمارية ومسئولية مجتمعية، لذا تم توجيه جزء من الاستراتيجية نحو التعليم .

ولفت إلى أن الشركة دخلت فى منصة تعليمية لتطوير التعليم وهناك الكثير من الفرص ولكن مشكلة الاستثمار فى التعليم تتلخص فى بطء الإجراءات حيث الاحتياج للكثير من الموافقات.

وقال مختار: إن المجموعة تشارك فى 19 قطاع استثماري مختلف بقيمة 75 مليار جنيه، ومن واقع تجربتها فإن الفرص الاستثمارية لأي قطاع أكثر سهولة في الدخول والخروج من التعليم إذ يعد استثمارا طويل الأجل ويواجه بعض التحديات في مدخلات الاستثمار.