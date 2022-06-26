«مصر القابضة للتأمين» تحقق أعلى معدلات نمو منذ تأسيسها

انعقدت الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين الخميس الماضى، برئاسـة باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، وبحضور أعضاء الجمعيات وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابـة المالية، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة.

وكشف “الحيني” أن الجمعيات ناقشت آخر تطورات الموازنات التقديرية لشركات مجموعة مصر القابضة للتأمين، بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية للشركات التابعة وآليات العمل والخطط الاستثمارية الجديدة للمجموعة، التى تتضمن الخطوات التنفيذية لسطوع كيانين جديدين للمجموعة فى السوق المصرية، هما شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة وشركة مصر فاينانس للخدمات المالية (التأجير التمويلى والتخصيم) فى السوق، فضلاً عن الاستثمار فى القطاعين الطبى والتعليم وفرص استثمارية جديدة وواعدة فى مختلف المجالات الاستثمارية.

باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين

أضاف أن مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تعاملت مع متغيرات الواقع والأزمات التى تضرب العالم بأسره ومنه مصر برؤى وسياسات مرنة وجديدة من خلال تنفيذ أكبر خطة للتحول الرقمى والتطوير المؤسسى، والنهوض بقدرات العنصر البشرى الذى يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية، مما أدى إلى تحقيق نتائج فاقت كل التوقعات على جميع المستويات الفنية والاستثمارية والإدارية.

وأشار إلى أن الموازنات التقديرية لشركات المجموعة هى الأكبر فى معدلات النمو والإيرادات والأرباح منذ تأسيس المجموعة، وأن المجموعة لديها إستراتيجية شاملة ومتكاملة فى قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية.

ولفت إلى أن خطط المجموعة بالنسبة لنشاط التأمين تركز على زيادة الحصة السوقية بالتوازن مع تحقيق الربحية ، تنفرد المجموعة بمناخ عمل متطور ساعد فى تحديث الخدمات التأمينية من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقى وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل “ الهاتف – والإنترنت – والتحصيل الإلكتروني”، بجانب الحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة من خلال تكوين فريق إكتوارى وإنتاجى عالى الكفاءة فى مجالى الحياة والممتلكات.

وأكد أن المجموعة نجحت فى تنفيذ أكبر وأضخم اتفاقية للتأمين البنكى بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصرى وفاقت نتائجها كل التوقعات؛ وسيكون لها أثر كبير فى تحقيق طفرة فى نشاط التأمين البنكى وفى زيادة حجم سوق التأمين المصرى، بالإضافة إلى عقد شراكات جديدة مع البنك الزراعي والبريد المصرى والبنك المصرى الخليجى وبنك التعمير والإسكان و”ميد بنك” والشركة المصرفية العربية فى التأمين البنكى.

ونوه بأن الموازنات المعروضة تعكس توجه المجموعة نحو تنفيذ إستراتيجية النمو والتكامل فى الأنشطة التى تعد الأضخم والأكثر طموحا منذ نشأة المجموعة، التى أظهرت طفرات فى كل نواحى النشاط وتحقيق أرباح غير مسبوقة وملاءة مالية تبوأت بها المجموعة مكانتها كأقوى وأكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر.

واعتبر أن مجموعة مصر القابضة للتأمين من أكبر الكيانات المملوكة للدولة وإسهامها فى موازنة الدولة من خلال الأرباح الموزعة ومن خلال مدفوعات الضرائب والرسوم والتأمينات من أكبر الإسهامات ضمن تلك الكيانات، كما تسعى المجموعة إلى استمرار هذا النهج فى المستقبل من خلال نمو الأعمال فى أنشطتها المتعددة التى يحتل كل منها موقع الصدارة بين أقرانه، وهى التأمين بنوعيه ممتلكات وحياة من خلال الكيانات العملاقة صاحبة التاريخ العريق والحصة السوقية الأكبر، ومحفظة الأصول العقارية الأضخم بين الشركات العاملة فى مصر والتى تتضمن كنزا من العقارات التاريخية ذات الطابع المعمارى المتميز، بالإضافة إلى النجاح فى استثمار المول التجارى بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة واستئناف الأعمال وتسويق المول كصفقة واحدة بعائد إيجارى 1.6 مليار جنيه خلال 25 عاما.

وأعلن “الحيني” أن المجموعة نجحت فى تنفيذ إستراتيجية نشطة ومرنة لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة ترتب عليها تعظيم قيمة المحفظة لتقفز لأول مرة فى تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 75 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة بما يدعم السياسة الاستثمارية للدولة المصرية،وذلك بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى كانت تدير نصف مليار جنيه فقط فى عام 2019 كلها أموال من خارج المجموعة، التى أصبحت حاليا تدير 20 مليار جنيه من أموال المجموعة، بالإضافة إلى الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة الشركة القابضة مما أدى إلى ارتفاع كبير فى قيمة المحفظة وعوائدها بما يتماشى مع طموحات المجموعة كأكبر وأعرق كيان مالى غير مصرفى فى مصر والمنطقة العربية.

وأضاف أن المجموعة تستهدف خلال الفترة المقبلة الدخول فى عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى، فى مجال التمويل متناهى الصغر” “Microfinance والاستثمار فى كل من قطاعى الصحة والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة فى تلك القطاعات، كما أن المجموعة فى انتظار صدور قانون التأمين الجديد لتأسيس شركة متخصصة فى التأمين الطبى، بالإضافة إلى السعى للاستحواذ على شركة للرعاية الطبية.

وفى مجال التوافق مع المعايير المحاسبية الجديدة، حرصت المجموعة على التوافق مع أحدث المعايير المحاسبية الجديدة والنماذج المصممة لتوفير”SOFTWARE “ ملائم لتنفيذ المعايير وفقا لأفضل ممارسات الصناعة، ومن خلال تقديم خدمات احترافية عالمية بأعلى معايير للجودة ومبنية على التفهم الشامل للصناعة والمخاطر المحيطة بها وذلك من خلال التعاقد مع مؤسسة المحاسبون المتحدون أحد أعضاء مؤسسة” Nexia International”.

وأكد أن عام الموازنة الحالى من المتوقع أن يشهد عملية طرح %25 من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة المصرية.

عمر جودة العضو المنتدب التنفيذى لشركة “مصر للتأمين

من جهته، كشف عمر جودة العضو المنتدب التنفيذى لشركة “مصر للتأمين” أن الشركة تستهدف تحقيق موارد جارية لعام 2022 / 2023 بنحو 11 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار محققة بفعلى عام 2020-2021، بمعدل نمو قدره %27.6 كما تســــــتهدف الشركة تحــــــــــقيق إجـــــمالى أقســـــاط بعام الموازنة بنحو 11.4 مليار جنيه، مقابل 9.6 مليار بفعلى عام 2020/ 2021 وبمعدل نمو قدره %18.4.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى تحقيق صافى أرباح خلال عام 2022/ 2023 بمبلغ 2.8 مليار جنيه وبحصة للمساهمين فى الأرباح تقدر بنحو 1.5 مليار، مقابل 2.3 مليار صافى أرباح بفعلى عام 2020 / 2021 وبحصة للمساهمين فى الأرباح بلغت 1.3 مليار جنيه بمعدل نمو مستهدف فى صافى الأرباح بنحو %26.0.

أحمد عبد العزيز عبد السلام العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن إجمالى الموارد الجارية المستهدف تحقيقها للشركة خلال 2022/ 2023 تقدر بنحو 15.1 مليار جنيه، مقابل 11.4 مليار بفعلى عام 2020/ 2021 بمعدل نمو قدره %32.0 كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالى أقساط لعام 2022/ 2023 بنحو 10.4 مليار، مقابل 7.8 مليار بفعلى عام 2020/ 2021 وبمعدل نمو قدره 34.1 % إذ استهدفت الشركة تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة قدرها %43.3 و%17.5 لأقساط التأمين الفردى والتأمين الجماعى على التوالى مقارنة بفعلى عام 2020/ 2021 .

ولفت “عبد العزيز” إلى أن الشركة تسعى إلى تحقيق صافى أرباح خلال العام المالي 2022 / 2023 بمبلغ 1.7 مليار جنيه وبحصة للمساهمين فى الأرباح تصل إلى 1.21 مليار، وذلك مقابل صافى أرباح قدره 1.6 مليار بفعلى عام 2020 / 2021 وبحصة للمساهمين فى الأرباح بمبلغ 1.18 مليار وبمعدل نمو مستهدف فى صافى الأرباح يصل إلى %7.8.

محمد جلال العضو المنتدب التنفيذى والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة “مصر لإدارة الأصول العقارية”

فى سياق متصل، أوضح محمد جلال العضو المنتدب التنفيذى والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” أنها تستهدف تحقيق إجمالى موارد جارية خلال 2022/ 2023 يقدر بنحو 711.6 مليون جنيه، مقابل 428.4 مليون فى عام 2020 / 2021 وبمعدل نمو يبلغ %66.1.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تحقيق إيرادات نشاط خلال العام المالي 2022/ 2023 تقدر بنحو 677.4 مليون جنيه، مقابل 390.6 مليون بفعلى عام 2020/ 2021 وبمعدل نمو يصـل إلى %73.4 وأن الشركة تتطلع إلى تحقيق صافى أرباح خلال 2022/ 2023 يبلغ 219.0 مليون جنيه وبحصة للمساهمين فى الأرباح القابلة للتوزيع تقدر بنحو 178.8 مليون، مقابل صافى أرباح يصل إلى 130.2 مليون جنيه فى عام 2020/ 2021 وبحصة للمساهمين فى الأرباح قابلة للتوزيع بنحو 82.8 مليون جنيه، حيث يصل معدل النمو المستهدف فى صافى الأرباح إلى %68.2.

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◗❙ استهداف الاستثمار فى التمويل متناهى الصغر والصحة والتعليم

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◗❙مصر للتأمين تستهدف إيرادات 11 مليار جنيه العام المالى المقبل

◗❙«الحياة» تخطط لتحقيق 15.1 مليار موارد جارية فى 2022/ 2023

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