مصر الـ«49» عالميًا فى حجم أقساط تأمينات الممتلكات خلال 2019 (خريطة تفاعلية)

احتلت مصر المركز التاسع والأربعين عالميًا فى حجم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال 2019، من بين 57 دولة على مستوى العالم، وبلغ حجم الأقساط 875 مليون يورو، فيما سبقها فى الترتيب كرواتيا التى بلغت أقساطها فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات 918 مليون يورو، وبلغاريا 1.1 مليار يورو وسلوفاكيا 1.2 مليار يورو، فيما تلا مصر فى الترتيب كازاخستان 807 ملايين يورو، وكينيا 779 مليون يورو ونيجيريا 679 مليون يوور، ولبنان 559 مليون يورو، وباسكتان 488 مليون يوور وسريلانكا 452 مليون يورو، والبحرين 420 مليون يورو ولاوس 62 مليون يورو، طبقا لخريطة التأمين العالمية الصادرة عن شركة أليانز للتأمين وإعادة التأمين.

الولايات المتحدة تتصدر القائمة

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب العالمى فى حجم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام الماضى 2019، وبلغت أقساطها فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات 616.4 مليار يورو، فيما تلاها فى المركز الثانى الصين باقساط 164 مليار يورو، وحلت اليابان فى المرتبة الثالث بأقساط 79.1 مليار يورو، وجاءت ألمانيا فى المركز الرابع بأقساط بلغت 73.9 مليار يورو، وتلاها فى المرتبة الخامسة كوريا الجنوبية بأقساط 73.6 مليار يورو.

الجراف التالى يوضح أكبر 10 أسواق على مستوى العالم فى حجم أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال العام الماضى 2019 (المبلغ بالمليار يورو).

وحلت فرنسا فى المرتبة السادسة عالميا بأقساط فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بلغت 69.4 مليار يورو خلال العام الماضى 2019، وتلاها فى المركز السابع بريطانيا باقساط 52.2 مليار يورو، وفى المرتبة الثامنة حلت كندا بأقساط بلغت 41.4 مليار يورو، وحلت ايطاليا فى المركز التاسع بأقساط بلغت 32.1 مليار يورو، وتلاها فى المرتبة العاشرة إسبانيا بأقساط بلغت 27.8 مليار يورو خلال العام الماضى 2019.

إسبانيا فى المرتبة العاشرة عالميًا

وجاءت استراليا فى المركز الحادى عشر بأقساط فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بلغت 27.2 مليار يورو خلال العام الماضى 2019، وتلاها البرازيل 18.9 مليار يورو، والهند 15.9 مليار يورو، وسويسرا 15.8 مليار يورو، وروسيا 13.2 مليار يورو، والأراضى المنخفضة –هولندا سابقا- 12.1 مليار يورو، والمكسيك 10.2 مليار يورو، وبولندا 10.2 مليار يورو، وبلجيكا 10.1 مليار يورو، والنمسا 9.9 مليار يورو.

الخريطة التالية تبيبن حجم أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات على مستوى العالم خلال العام الماضى 2019 (المبلغ باليورو)