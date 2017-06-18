مصر الـ105 في مؤشر الدول الأكثر ابتكارا

احتلت مصر المركز 105، فى مؤشر الأبتكار العالمى، الصادر الخميس الماضى، عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO»، للعام الحالى، من أصل127 دولة.

يأتى ذلك رغم المبادرات التى تتبنها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، لدعم رواد الأعمال والمطورين، منها التوسع فى إنشاء حضانات لدى المناطق التكنولوجية الجديدة، وإتاحة كل البرامج التدريبية المتعلقة بالمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجى، «رواد تكنولوجيا المستقبل» بالمجان ويستفيد منها طلبة الجامعات (فى السنة الثالثة والرابعة)، والخريجين منذ عام 2006، سواء العاملين بالقطاع، أو الباحثين عن فرص عمل، أو أعضاء هيئة التدريس من كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة فى تخصصات الاتصالات والحاسب الآلى.

ويعتمد المؤشر فى ترتيب الدول على عدة معايير منها عدد براءات الاختراع فى كل دولة، وحجم الانفاق على التعليم، بغرض تمكين متخذى القرار من إلقاء نظرة شاملة على تطور الإبداع وريادة الأعمال.

وضمت قائمة العشر الكبار، سويسرا، والسويد، وهولندا، وأمريكا، وبريطانيا، والدنمارك، وسنغافورة، وفلندا، وألمانيا، وإيرلندا، وتذيلت اليمن الترتيب العالمى إذ جاءت فى المركز 127، فيما احتل الكيان الصهيونى المركز الـ17.

وبحسب المؤشر، تصدرت الإمارات الدول العربية وجاءت فى المركز الـ 35، تلتها قطر، والسعودية، والكويت، فى المراكز 49، و55، و56، على الترتيب، والمغرب فى المركز 71، وتونس73، بينما حصدت جنوب إفريقيا المركز 57.

و«WIPO» منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، يقع مقرها الرئيسى فى جنيف بسويسرا، تأسست 1967، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للأفراد، وتقدر ميزانيتها بـ 200 مليون فرانك سويسرى سنويًا، تأتى من اشتراكات الدول الأعضاء، البالغ عددهم 189 دولة منهم مصر.

وقال الدكتور هشام عبد الغفار، الشريك المؤسس بتحالف «MENAGURUS» لرعاية الأفكار الإبداعية، إن الجيش الإسرائيلى يعتبر أكبر ممول للشركات الناشئة فى تل أبيب، لافتًا إلى أن بداية نشاط دعم المطورين فى مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، إذ كان يوجد خلط لدى الحكومة السابقة بين مفهوم تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية المبدعين.

وأوضح عبد الغفار أن الإمارات أصبحت مقصدًا استثماريا للعديد من الشركات المصرية العاملة فى مجال تطوير التطبيقات المالية، بسبب حزمة الحوافز والتسهيلات الاقتصادية المقدمة لها، منوهًا إلى أن رواد الأعمال بحاجة إلى تمويل، وليس اقتراض من البنوك، التى تضع شروطا تعسفية حسب قوله.

ولفت إلى أنه من الضرورى إجراء تعديلات على قانون براءات الاختراع رقم 132 لعام 1949، إذ أنه لا يتفق مع طبيعة التطورات التكنولوجية الراهنة، ويجب عقد حوار مجتمعى بين الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.

يشار إلى أن “إيتيدا” أطلقت قبل نهاية العام الماضى بالتعاون مع شركتى «link development» للبرمجيات، و«innovety» للاستشارات، منصة إلكترونية لرعاية المطورين باسم «مصر تبتكر»، وبها خريطة للإبداع فى مصر، وتشتمل على أسماء جهات تمويل أفكار المطورين، وأماكن مساحات العمل المشتركة، والجهات الأكاديمية والحكومية التى توفر كورسات تدريبية للمبتكرين.

وتضم تلك الخريطة أيضا مراكز البحوث والابتكار، والحضانات التكنولوجية التى تقوم برعاية المطورين لمدة من 6 إلى 12 شهرًا ماديًا وفنيًا، علاوة على أسماء 169 شركة ناشئة، تتوافر بها فرص واعدة للاستثمار.