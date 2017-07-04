مصر الـ 91 من 130 دولة فى مقياس المرونة العالمى

❐ خبير دولى: لا بد من تطبيق المرونة واستمرارية الأعمال وإدماجهما فى إستراتيجية مصر 2030 ولاء البرى أصدرت مؤسسة إف إم جلوبال؛ المتخصصة فى تقييم مستوى المرونة داخل الدول، وسلاسل توريدها، التقرير السنوى للعام الجارى، وجاءت مصر فى المركز 91 من 130 دولة حول العالم (التصنيف الثالث). يعتبر التقرير السن

❐ خبير دولى: لا بد من تطبيق المرونة واستمرارية الأعمال وإدماجهما فى إستراتيجية مصر 2030

ولاء البرى

أصدرت مؤسسة إف إم جلوبال؛ المتخصصة فى تقييم مستوى المرونة داخل الدول، وسلاسل توريدها، التقرير السنوى للعام الجارى، وجاءت مصر فى المركز 91 من 130 دولة حول العالم (التصنيف الثالث).

يعتبر التقرير السنوى لمؤسسة «جلوبال إف إم»من أهم التقارير العالمية، نظرا لأنها توضح للمستثمرين حول العالم نقاط القوة والضعف داخل كل دولة، وقدرتها على الصمود فى وجه الطوارئ، والكوارث، والأزمات، ما يساعد المستثمر على اتخاذ قرار الاستثمار بشكل علمى وممنهج.

قال أحمد رياض، الخبير الدولى فى المرونة التنظيمية واستمرارية الأعمال، إنه لمعرفة أهمية هذا التقرير يجب أولا تعريف المرونة، وهى قدرة المؤسسة (الدولة) على التوقع والاستعداد، والاستجابة، والتعافى، والتكيف مع الاضطرابات والتغييرات المفاجئة، من أجل البقاء والازدهار.

وأشار رياض إلى أن المستثمرين حول العالم يعتمدون بشكل قوى على تلك التقارير الدولية، التى توجههم للدول صاحبة المناخ الاستثمارى الأكبر، التى تتحرك بدرجة أعلى فى تحقيق أهدافهم.

مضيفا أن التقرير السنوى لمؤسسة « إف إم جلوبال» يستند على 3 ركائز (Factors) رئيسية: «الاقتصاد، وجودة إدارة المخاطر، وجودة سلاسل التوريدات (الداخلية والخارجية)»، وتتكون كل ركيزة رئيسية من 4 موجهات Drivers .

وأوضح أنه بناء على الـ 3 عوامل الرئيسية، والموجهات الـ 12، احتلت مصر المركز الـ 91 من 130 دولة، معتبرًا أن هذا الترتيب متأخرًا نوعًا ما، ويحتاج من الدولة المصرية العمل بشكل متكامل، للوصول إلى مركز متقدم خلال العامين المقبلين.

وأكد أنه قدم إستراتيجية متكاملة لتطبيق المرونة داخل الدولة المصرية، خلال مؤتمر خبراء وعلماء مصر بالخارج «مصر تستطيع»، التى احتوت على 4 محاور رئيسية، إنشاء إطار وطنى لإدارة المخاطر، إصدار المعيار الوطنى المصرى فى استمرارية الأعمال والمرونة، إنشاء الهيئة المصرية لضمان استمرارية الأعمال، إنشاء البرنامج الوطنى، لنشر الوعى بكيفية ضمان استمرارية الأعمال، التى يجب تنفيذها للوصول إلى المرونة داخل الدولة المصرية، ما يؤدى إلى تحسين الترتيب وتضمين المرونة داخل الدولة.

وأضاف رياض أنه على الدولة أن تبنى إستراتيجيات واضحة لتحسين البنية التحتية، كما يجب وضع إستراتيجيات أكثر فاعلية للتعامل مع المخاطر الطبيعية ومجابهة مخاطر الأمن السيبرانى «الإلكترونى».

وأضاف رياض أنه يجب على الدولة المصرية تبنى إستراتيجيات أكثر فاعلية فى اتجاه مكافحة الفساد، وأن تقوم بتضمين المرونة واستمرارية الأعمال داخل إستراتيجية 2030.

وأوضح أنه يستخلص النتائج الخاصة بكل موجة من موجهات مؤشر المرونة من التقارير الدولية والإقليمية على النحو التالي:

تتمثل فى الاقتصاد، وهناك 4 موجهات له، وهى الإنتاجية «PRODUCTIVITY « الناتج المحلى الإجمالى على أساس القوة الشرائية، مقسوما على مجموع السكان «المصدر المستخدم صندوق النقد الدولى»، وتأتى الموجة الثانية لاقتصاد الدول المخاطر السياسية POLITICAL RISK، ويتمثل فى الوضع السياسى الحالى فى البلد واحتمال التعرض للمخاطر المتعلقة بالأمن، ونظام الحكم والتفجيرات، والأعمال الإرهابية.

وتعد النقطة الثالثة فى التقرير التى تعتمد على النفط OIL INTENSITY ويقاس استهلاك النفط مقسوما على الناتج المحلى الإجمالى، ويوضح الاعتمادية على النفط من أجل الإنتاج، بحسب تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتأتى النقطة الرابعة والأخيرة فى قياس ركيزة اقتصاد الدول فى معدل التمدن URBANIZATION RATE، بحسب قياس الأمم المتحدة يقيس معدل التغيير السنوى لعدد السكان للتواجد فى المناطق الحضرية.

يعتمد التقرير على جودة إدارة المخاطر، وترتكز على 4 موجهات، نسبة التعرض للمخاطر الطبيعية، لا سيما فى المناطق الاقتصادية داخل البلد (الزلازل، والرياح، والفيضان، والسيول)، كما تهتم بجودة إدارة المخاطر الطبيعية، وقياس جودة وآليات إنفاذ قوانين البناء المطابقة لمقاومة المخاطر الطبيعية المختلفة (%80 )، ومستوى التحسن فى مواجهة المخاطر الطبيعية داخل البلد ( %20 ).

وتأتى جودة إدارة مخاطر الحرائق فى الموجه الثالث FIRE RISK QUALITY بقياس جودة وآليات إنفاذ قوانين البناء والسكن، المطابقة لمقاومة مخاطر الحرائق (٨٠٪)، ومستوى التحسن فى مواجهة المخاطر المتعلقة بالحرائق داخل البلد (%20 )

أما الموجه الرابع للركيزة الثانية، يعتمد على قياس المخاطر المتعلقة بالفضاء السيرانيINHERENT CYBER RISK ، وقابلية التعرض للهجمات السيبرانية، وقدرة الدولة على التعافى من الهجمات، ونسبة الأفراد المتاح لهم الدخول إلى خدمات الإنترنت، من إجمالى عدد السكان، والحريات المدنية على الإنترنت، وتصدر تلك التقارير من خلال الأمم المتحدة، فريدوم هاوس.

يعتمد التقرير السنوى لمؤسسة «جلوبال إف إم» على قياس جودة سلاسل التوريدات (الداخلية والخارجية)، التى تشمل 4 موجهات على رأسهم مكافحة الفساد. CONTROL OF CORRUPTION، وهو قياس لقدرة الدولة على مكافحة الفساد داخلها، ويصدر تقريره عن البنك الدولى، وجودة البنية التحتية QUALITY OF INFRASTRUCTURE الموجودة داخل الدولة ( الكهرباء، والمياه، والمواصلات)، ومقياس جودة سلاسل التوريد الداخلية للدولة LOCAL SUPPLIER QUALITY، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى، ويأتى وضوح سلاسل التوريد SUPPLY CHAIN VISIBILITY فى النقطة الأخيرة للتقرير، التى تعتمد على قياس قدرة الدولة على تتبع سلاسل التوريد الداخلية والخارجية، وهو تقرير يصدره البنك الدولى.

ولخص رياض الآليات اللازمة لتضمين استمرارية الأعمال والمرونة التنظيمية داخل الدولة المصرية، وهى أنه يجب أن تضع الدولة فى الاعتبار أن «المرونة داخل الدول من أساسيات جذب الاستثمار وليست رفاهية، وأن الفكر الحديث وتنفيذ أفضل ما وصل إليه العالم من أساسيات تقدم الدول، وتطوير البنية التحتية يجب أن يقرن به تطوير الفكر، وآليات العمل.