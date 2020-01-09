مصر الـ 51 عالميا في أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال 2018 (خريطة تفاعلية)

الولايات المتحدة تتربع على عرش تأمينات الممتلكات العام الماضى

احتلت مصر المركز الـ 51 عالميا من بين 57 دولة من حيث حجم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال عام 2018، وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبلغ حجم أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى مصر 649 مليون يورو فى عام 2018، وسبقتها كرواتيا 836 مليون يورو وكازاخستان 743.9 مليون يورو وكينيا 722.1 مليون يورو خلال 2018، فيما تلت مصر فى الترتيب كلا من نيجيريا 588.4 مليون يورو ولبنان 546.9 مليون يورو وباكستان 499.6 مليون يورو .

أقساط تأمينات الممتلكات فى مصر 649 مليون يورو

وجاءت سريلانكا فى المركز الـ 55 عالميا من حيث حجم أقساط تامينات الممتلكات والمسئوليات فى عام 2018، وبلغ حجم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بها 434.1 مليون يورو، وتلتها البحرين بحجم أقساط فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 391.1 مليون يورو ثم فى المركز الأخير لاوس بحجم أقساط 81.2 مليون يورو فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات العام الماضى.

الولايات المتحدة تتربع على عرش تأمينات الممتلكات العام الماضى

وتربعت الولايات المتحدة الأمريكية على عرش تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال عام 2018 بحجم أقساط 558.6 مليار يورو ، وتلتها فى المركز الثانى العملاق الصينى بحجم أقساط فى نفس النشاط بلغ 151.6 مليار يورو وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

وحلت ألمانيا فى المركز الثالث عالميا فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بمبلغ 71.5 مليار يورو، تلتها فى المرتبة الرابعة اليابان 70.9 مليار مليار يورو ثم فى المركز الخامس فرنسا بحجم اقساط فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 67.7 مليار يورو خلال العام السابق.

وفى المرتبة السادسة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات جاءت كوريا الشمالية بحجم أقساط بلغ 67.1 مليار يورو فى عام 2018، تلتها فى المركز السابع بريطانيا بحجم أقساط بلغ 48.8 مليار يورو ثم فى المرتبة الثامنة حلت كندا بحجم أقساط بلغ 38.3 مليار يورو خلال العام الماضى.

إسبانيا العاشرة عالميا بأقساط 26.9 مليار يورو

وفى المركز التاسع حلت ايطاليا بحجم اقساط فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بلغ 32.4 مليار يورو خلال عام 2018، وفى المرتبة العاشرة جاءت إسبانيا بحجم أقساط بلغت 26.9 مليار يورو العام الماضى وفقا لخريطة التأمين العالمية الصادرة عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

الخريطة التفاعلية التالية توضح حجم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عالميا فى عام 2018 (المبلغ باليورو).