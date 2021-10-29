«مصر الـ 16 عالميًا».. تعرف على ترتيب الدول الأعلى مبيعا للذهب الربع الثالث 2021

مصر سادس الأسواق نموًا فى مبيعات الذهب خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2021

اقتنصت مصر المركز الـ 16 عالميًا فى قائمة الدول الأعلى مبيعا للذهب خلال الربع الثالث من العام الحالى بعد أن قفز أداء السوق المحلية بنسبة 39.2%، لترتفع إلى 8.1 طن، مقابل 5.8 طن خلال نفس الفترة من العام الحالى، لتستحوذ مصر على حصة تصل إلى 1.2% من الإجمالى العالمي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.

ارتفعت مبيعات الذهب عالميًا خلال الربع الثالث 2021 بنسبة تصل إلى 29%، لتقفز إلى 650.8 طن، مقابل 505.6 طن خلال 2020.

مصر سادس الأسواق نموًا فى مبيعات الذهب

جاءت مصر فى المركز السادس فى قائمة الأسواق الأعلى نموًا فى مبيعات الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى.

وتصدرت الإمارات قائمة الأسواق الأعلى نموًا بنسة تصل إلى 94.8%، فيما جاءت اليابان فى المركز الثاني بنمو بلغ 64%.

أما المركز الثالث فحصلت عليه دولة باكستان بنمو 54.5%، وتبعتها المملكة المتحدة بـ 51.5%، ثم الهند بنسبة 47.1%.

تركيا أكثر الأسواق تراجعًا

تربعت تركيا على قمة الدول الأكثر تراجعًا فى مبيعاتها من الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالى حيث انكمش السوق بنسبة تصل إلى 66%.

وجاءت فيتنام فى المركز الثاني بتراجع 50%، ثم ماليزيا بهبوط قدرت نسبته بـ 48.3%، وبعدها فرنسا بتراجع 18.9%.

وحلت سنغافورة فى المركز الخامس فى قائمة الدول الأكثر تراجعًا فى مبيعاتها من المعدن الأصفر بنسبة تصل إلى 18%.

وفيما يلى قائمة الدول الأعلى مبيعا للذهب خلال الربع الثالث 2021.

الصين

جاءت الصين فى المركز الأول فى قائمة الدول الأعلى مبيعا للذهب خلال الربع الثالث من 2021.

وقفزت مبيعات الصين من المعدن الأصفر بنسبة 25.2%، لترتفع 229.5 طن هذا العام.

وتراجعت حصة الصين السوقية من الإجمالي العالمي هذا العام إلى 35.3%، بعد أن كانت 36.3% فى 2020.

الهند

اقتنصت الهند المركز الثاني فى قائمة الدول الأعلى مبيعا للذهب بإجمالى 139.1 طن، بنسبة نمو 47.1%.

وصعدت الحصة السوقية للهند من الإجمالى العالمي إلى 21.4% بنهاية الربع الثالث من 2021، مقابل 18.7% خلال 2020.

الولايات المتحدة الأمريكية

استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على المركز الثالث في قائمة الدول الأعلى مبيعا للذهب بإجمالى 60.3 طن.

وارتفع الطلب السوق الأمريكية على الذهب خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2021 بنسبة 20.4%.

وتراجعت حصة أمريكا من الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثالث هذا العام إلى 9.3%، مقابل 9.9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ألمانيا

استحوذت ألمانيا على المركز الرابع بإجمالى 35 طنا، بنمو 14.1%.

وتراجعت حصة ألمانيا من الإجمالى العالمي إلى 5.4% بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة مع 6.1% خلال الفترة ذاتها من 2020.

تركيا

هبط الطلب على الذهب فى تركيا خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة تصل إلى 66%، لتسجل 18.9 طن، لتحصل على المركز الخامس فى قائمة الدول الأعلى مبيعا للذهب.

وتراجعت حصة تركيا من الإجمالى العالمي من 11% خلال الربع الثالث من 2020، إلى 2.9% خلال الفترة ذاتها من 2021.

إيران

حصلت إيران على المركز السادس فى قائمة الدول الأعلى مبيعا للذهب لتسجل 15.4 طن، بتراجع 5.2% عن العام الماضي.

واقتنصت إيران حصة تصل إلى 2.4% من الإجمالى العالمي هذا العام، مقابل 3.2% خلال 2020.

إندونيسيا

استحوذت اندونيسيا على المركز السابع فى القائمة بعد نمو الطلب على المعدن الأصفر 33.2%، ليقفز إلى 13.1 طن.

واستقرت حصة إندونيسيا السوقية من إجمالى الطلب العالمي عند نفس مستويات العام الماضى دون تغير والبالغة 2%.

روسيا

جاءت روسيا فى المركز الثامن فى قائمة أكبر العشر الأكبر من مبيعا للذهب بإجمالى 11.9 طن، بنمو 32.4%.

وحافظت روسيا على حصتها السوقية من إجمالى الطلب العالمي عند نفس مستويات العام الماضى دون تغير والبالغة 1.8%.

السعودية

شاركت السعودية بقائمة أكبر 10 مبيعًا للذهب خلال الربع الثالث من العام الحالى بعد أن سجلت 11 طن، بنمو 14% عن مستويات 2020.

وتراجعت حصة السعودية من الإجمالى العالمي من 1.9% الربع الثالث من 2020، إلى 1.7% خلال الربع الثالث من 2021.

الإمارت

استحوذت الإمارات العربية المتحدة على المركز العاشر فى القائمة بعد ان سجلت مشترياتها من المعدن الأصفر 10.1 طن، بنمو 94.8%.

وبلغت الحصة السوقية للإمارات من الإجمالي العالمي 1.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر 10 دول فى شراء الذهب تمكنوا من اقتناص حصة تصل إلى 83.7% من الإجمالى العالمي خلال الربع الثالث من 2021.

الجدول التالي يوضح ترتيب الدول الأعلى مبيعًا للذهب فى العالم خلال الربع الثالث من عامي 2020 و 2021 والتغيرات فى الحصص السوقية من الإجمالى العالمي.