مصر الـ 114 عالميًا بين الحكومات الإلكترونية.. والثامن أفريقيًا‎

محمود جمالكشف تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة أمس الجمعة بعنوان: " E-GOVERNMENT SURVEY 2018 " عن احتلال الدنمارك المركز الأول عالميا خلال العام الحالى فى تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية، تلتها أستراليا، ثم كوريا فى المركز الثالث.بينما جاءت بريطانيا فى المركز الرابع، أعقبتها السوي

محمود جمال

كشف تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة أمس الجمعة بعنوان: ” E-GOVERNMENT SURVEY 2018 ” عن احتلال الدنمارك المركز الأول عالميا خلال العام الحالى فى تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية، تلتها أستراليا، ثم كوريا فى المركز الثالث.

بينما جاءت بريطانيا فى المركز الرابع، أعقبتها السويد، تلتها فلندا، ثم سنغافورة بالمركز السابع، واحتلت نيوزيلندا، وفرنسا، واليابان، المراكز الثامن والتاسع والعاشر.

وجاءت مصر فى المركز 114 عالمياً متأخرة 6 مراكز عن تقرير العام الماضى، حيث كانت فى المركز 108 عالمياً، والثامن أفريقياً فى تقرير 2018 متأخرة مركزا واحدا عن تقرير 2016 حيث كانت فى المركز السابع أفريقياً.

وطبقاً للتقرير قد سبقتها أفريقياً كل من موريشيوش وجنوب أفريقيا وتونس وسيشل وغانا والمغرب والرأس الأخضر.