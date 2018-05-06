مصر العليا للكهرباء تنفذ مشروعات بقيمة 1.3 مليار جنيه

عمر سالم



انتهت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من تنفيذ خطط أستثمارية ضخمة تصل لنحو 1.3 مليار جنيه.



وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى بيان لها ان الشركة انتهت من تركيب وإحلال عدد 679 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة.



وأشارت إلى انه تم تركيب عدد 55 وحدة ربط حلقى جهد متوسط لربط مغذيات الشبكة بعضها ببعض لتأمين التغذية الكهربائية.



– وفى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال عدد 438 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة، وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 167 كم، وقامت الشركة بإنشاء 45 مغذى جديد بإجمالى طول 413 كم، وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال.

كما قامت الشركة بتركيب وإحلال 5147 عامود جهد منخفض، وتم إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 3740 كم لتصبح نسبة الأسلاك المعزولة بشبكة المنخفض 90%، وجارى استكمال الباقى، ومن المستهدف بنهاية عام 2018 الوصول لنسبة 100%، كما تم إنشاء سورتيهات جهد منخفض بطول 37,9 كم.





ثانياً: الموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية:



تم الانتهاء من تنفيذ عدد 153 عملية بإجمالى طول 96 كم في نطاق محافظات الشركة (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج) بإجمالى تكلفة 102 مليون جنيه.



ثالثاً: مشروعات منفذة للغير:



بلغت تكلفة ما تم تنفيذه من مشروعات للغير حتى تاريخه 498 مليون جنيه.

كما ستقوم الشركة بتخصيص 800 مليون جنيه لإنشاء تحكم بقطاع توزيع كهرباء سوهاج وهذا رقم غير مسبوق بالنسبة للشركة.



رابعاً: موقف الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار:



تم تحرير عدد 8632 محضر سرقة تيار وما تم سداده 6239 محضر حتى مارس 2018 بإجمالى مبلغ 11,13 مليون جنيه.

