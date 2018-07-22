مصر العليا للكهرباء تنتهي من تنفيذ مشروعات بقيمة 860 مليون جنيه

عمر سالمعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لمناقشة ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير، والذى يمتد عملها إلى عدد من المحافظات تتضمن (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج).وتناول الاجتماع الموقف التنفيذى لكل من الخطة الاستثمارية المم

عمر سالم

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لمناقشة ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير، والذى يمتد عملها إلى عدد من المحافظات تتضمن (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج).

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذى لكل من الخطة الاستثمارية الممولة بقروض والخطة الاستثمارية الذاتية وما تم تركيبه من مهمات، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات والضبطية القضائية.

وحول الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الطموحة، أوضح المهندس رأفت حسين شمعة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه تم تركيب وإحلال عدد 920 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة، وتركيب 60 وحدة ربط حلقي جهد متوسط لربط مغذيات الشبكة بعضها ببعض لتأمين التغذية الكهربائية.

وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط، أضاف أن الشركة قامت بإحلال عدد 585 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 210 كم، وأنشأت 51 مغذي جديد بإجمال طول 490 كم للتوسع في شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال.

وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى، قامت الشركة بتركيب وإحلال 6510 عامود جهد منخفض وتم إحلال الموصلات العارية بأخهرى معزولة بطول 4560 كم لتصبح نسبة الاسلاك المعزولة بشبكة المنخفض 93%، وجاري استكمال الباقي ومستهدف في نهاية عام 2018 الوصول لنسبة 100% كما تم إنشاء سورتيهات جهد منخفض بطول 50 كم.

بالإضافة إلى أنه تم تركيب عدد 5 موزعات جهد متوسط لتخفيف الأحمال على الموزعات القائمة ومجابهة تطور الأحمال، بإجمالي تكلفة 860 مليون جنيه.

وحول الموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية أكد شمعة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 153 عملية، بإجمالي طول 96 كم في نطاق محافظات الشركة (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج) بإجمالي 102 مليون جنيه.

وأضاف شمعة أنه حول المشروعات المنفذة للغيرفقد بلغت تكلفة ما تم تنفيذه من مشروعات للغير حتى تاريخه 550 مليون جنيه.

وحول موقف الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، فقد تم تحرير عدد 11534 محضر سرقة تيار وماتم سداده 9026 محضر حتى يونيو 2018 بإجمالي مبلغ 13.5 مليون جنيه.

وأكد شاكر خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بدقة الفواتير، وكذلك الاهتمام بالتعامل مع الشكاوى وسرعة التجاوب معها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتوضيح أسعار الشرائح الجديدة مع توضيح الدعم المقدم لمستحقيه والموجه للاستخدامات المنزلية بكل فروع شركات التوزيع.

وأكد كذلك على الاهتمام بتحصيل المتأخرات وذلك حتى يتمكن القطاع من الوفاء بسداد التزاماته.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

ونوه على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ.

وشدد على ضرورة الإهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ، ومناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم، حرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.