«مصر العليا للتوزيع» تطرح 4 مناقصات لتوريد مهمات كهربائية

طرحت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 4 مناقصات على الشركات المحلية لتوريد مهمات كهربائية لصالح مشروعاتها.

كشفت مصادر مسئولة فى تصريحات لـ«المال» أن المناقصة الأولى تتضمن توريد لوحات توزيع جهد منخفض، على أن يتم تلقى المظاريف وفتحها 27 سبتمبر الحالي، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 20 ألف جنيه.

وأضافت المصادر أن المناقصة الثانية تتضمن توريد وحدات ربط لمحطات التوزيع التابعة لمصر العليا، وسيتم فتح المظاريف خلال 29 سبتمبر الحالي، وتصل قيمة التأمين الابتدائى لنحو مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المناقصة الثالثة تشمل توريد لوحات توزيع جهد متوسط بكميات كبيرة، لم تفصح المصادر عنها، وسيتم فتح المظايف خلال جلسة 2 اكتوبر المقبل، وتصل قيمة كراسة لنحو 40 ألف جنيه.

فيما تتضمن المناقصة الرابعة توريد لوحات ربط حلقى من نوع SF6، وسيتم فتح المظاريف خلال أكتوبر المقبل، وتصل قيمة التأمين الابتدائى لنحو 3 ملايين جنيه.

يذكر أن مصر العليا لتوزيع الكهرباء انتهت من تحويل 131 كيلومتر كابلات هوائية إلى أرضية، بتكلفة تصل إلى 127 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى استثمارات الشركة العام الماضى نحو 500 مليون جنيه.

وتتبع شركة «مصر العليا» القابضة لكهرباء مصر، وتقوم بتوفير وتوزيع الطاقة للمستهلكين، وطباعة وتحصيل الفواتير، وتركيب عدادات الاستهلاك، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.2 مليون، وتغطى محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، بإجمالى أحمال يبلغ 2400 ميجاوات.