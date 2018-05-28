مصر العليا تنهى تركيب 5 موزعات بتكلفة 700 مليون جنيه

عمر سالمانتهت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، من تركيب 5 موزعات جهد متوسط لتخفيف الأحمال على الموزعات القائمة ومجابهة تطور الأحمال. وكشف المهندس رأفت شمعة، رئيس مصر العليا - فى تصريحات لـ«المـال» - أن إجمالى تكلفة تركيب الموزعات الخمس تصل إلى 700 مليون جنيه، وتم تركيبها

عمر سالم

انتهت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، من تركيب 5 موزعات جهد متوسط لتخفيف الأحمال على الموزعات القائمة ومجابهة تطور الأحمال.

وكشف المهندس رأفت شمعة، رئيس مصر العليا – فى تصريحات لـ«المـال» – أن إجمالى تكلفة تركيب الموزعات الخمس تصل إلى 700 مليون جنيه، وتم تركيبها عن طريق عدد من الشركات المحلية والأجنبية.

وتنفذ مصر العليا خطة طموحا، بدأت منتصف 2017 وتنتهى ديسمبر المقبل بقيمة 1.8 مليار جنيه، منها مليار حجم أعمال خلال العام المالى المقبل (2018 / 2019) لإحلال وتجديد بعض المحولات وشراء معدات جديدة.

وأوضح «شمعة» أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروعات حتى الآن بقيمة تصل إلى 1.250 مليار جنيه، منذ يوليو 2017، عبر تنفيذ عدد من المشروعات، والتى يعد أبرزها إحلال وتجديد أكثر من 400 محول كهرباء.

ولفت إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ الخطة الخاصة بتحويل الكابلات الهوائية إلى «أرضية» بتكلفة 118 مليون جنيه، وبإجمالى طول نحو 122 كيلو متر كابلات داخل نطاق الشركة.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن خطة بنقل خطوط الضغط العالى، للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية المطلوبة بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها إلى الأماكن الأقل خطورة، بالتنسيق مع المحافظات والضبطية القضائية، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة بمليار جنيه للمرحلة الأولى.

يذكر أن «مصر العليا» للكهرباء انتهت أيضًا من تطوير شبكة الجهد المتوسط عبر تنفيذ 2467 عامودا، (290 كم موصلات)، و(514) كم كابلات، (166) سكاكين، كما تم الانتهاء من تنفيذ (7455) عامودا، (3052) كم موصلات، (116) كم كابلات، و(134) لوحة جهد منخفض، و99 صندوق توزيع.

وتتبع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتغطى 4 محافظات، وهى : أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، ويصل عدد مشتركيها لنحو 3 ملايين مشترك، كما تنقل الطاقة المنتجة من شبكة السد العالى، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.