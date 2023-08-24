«مصر العليا»: بدء تنفيذ إنشاء مطحن طيبة في الأقصر باستثمارات 150 مليون جنيه

كشف المهندس ياسر فوزي أنه يتم حاليا العمل علي إنشاء مطحن جديد في مدينة طيبه علي مساحة 8 أفدنة بطاقة إنتاجية 500 طن دقيق يومياً باستثمارات 150 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 6 سنوات.

وقال فوزي خلال جولة تفقدية منذ قليل على مطحن الاتحاد في الأقصر، أنه يتم العمل علي إنشاء صومعة لتخزين الحبوب بالمدينة بطاقة تخزينية 30 الف طن ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 3 سنوات .

واضاف رئيس قطاع مطاحن الاتحاد التابع لشركة مطاحن مصر العليا بالأقصر ، أن مطحن الاتحاد تبلغ قدرته الفعلية 110 أطنان دقيق يوميا من إجمالي الطاقة الإجمالية و المقدرة بـ 150 طنا يوميا .

وأوضح فوزي ان انخفاض الكميات المنتجة عن الطاقة الإجمالي ترجع إلي الإجراءات التي اتخذها الدكتور علي المصيلحى وزير التموين لتقليل الهادر من الدقيق والمقدرة بنحو 40 طنا.

وأضاف فوزي أن مطحن الاتحاد تم إنشاؤه عام 2005 ويتضمن خطين للإنتاج احدهما للدقيق البلدي استخراج 87.5 ٪ المخصص لإنتاج الخبز المدعم واخر للطباقي والذي تم إيقافه وكانت قدرته الإنتاجية 25 طنا يوميا.

وأشار إلي أن عمليات الاحلال والتجديد مستمرة داخل المطحن وتتم كل 5 سنوات لتحسين عمليات الطحن وجودة الدقيق المنتج.