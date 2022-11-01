«مصر العقارى 1» يستحوذ من «طلعت مصطفى» على وحدات تجارية فى «مدينتى» و«الرحاب» بإجمالى 360 مليون جنيه

علمت «المال» أن صندوق مصر العقارى 1 وقع، أمس الإثنين، عقد شراء وحدات تجارية متنوعة مملوكة لمجموعة طلعت مصطفى فى «مدينتى» و«الرحاب»، بقيمة إجمالية 360 مليون جنيه، تُمثل كامل الإصدار الأول.

كانت شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار -المملوكة بالكامل لبنك مصر- قامت فى مارس 2021 بتأسيس صندوق مصر العقارى 1.

وحصلت الشركة على موافقة نهائية من هيئة الرقابة المالية على إطلاق الصندوق فى يونيو 2022، وطرحته للاكتتاب خلال أكتوبر الماضي، وتم إغلاق الإصدار الأول منه فى الشهر ذاته بقيمة 360 مليون جنيه.

وقالت مصادر مطلعة إن الصندوق قام بضخ كامل حصيلة الإصدار الأول البالغة 360 مليون جنيه، لشراء تلك الوحدات المؤجرة حاليًا للغير.

وتوزعت قيمة المساهمات فى الصندوق بواقع 100 مليون جنيه لبنك مصر، و100 مليون أخرى لبنك القاهرة، ومثلها لصالح الشركة القابضة للتأمين وتوابعها، و60 مليون جنيه لشركتى أليانز لتأمينات الحياة والممتلكات.

وأوضحت المصادر أن «مصر العقارى 1» يتبنى سياسة متحفظة ترتكز على الاستثمار فى وحدات المبانى القائمة دون الدخول فى العقارات تحت الإنشاء والتطوير، منوهين بأن الصندوق من المنتظر أن يقوم بإصدارات أخرى فى الفترة المقبلة.

ويرأس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار سوزان حمدى، بينما يشغل منصب العضو المنتدب شريف وهدان.

فى حين يرأس شركة صندوق استثمار «مصر العقارى 1» خالد حجازي، ويضم مجلس إدارتها كلا من عبد الناصر طه، وعصام ناصف.