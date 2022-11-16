«مصر السيادي» يؤسس مع مستثمريين محليين صندوقًا لـ«شهادات الكربون» بحجم مستهدف مليار جنيه

كشفت مصادر مطلعة أن الصندوق السيادى المصرى سيشارك مجموعة مستثمرين محليين فى تدشين صندوق استثمار فى شهادات الكربون، بحجم مستهدف مليار جنيه.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل الصندوق الجديد على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 خلال الأسبوع الحالى.

وأوضحت أنه سيتم تأسيس شركة استثمار لإطلاق الصندوق المزمع، مشيرة إلى أن هيكل ملكيته سيضم «السيادى المصرى»، ومجموعة مستثمرين محليين، من ضمنهم رجل الأعمال جمال محرم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الإدارة فى صناديق الاستثمار.

يذكر أن البورصة المصرية تسعى لإنشاء أول سوق إقليمية لتداول شهادات الكربون فى أفريقيا، على أن تنتهى من تجهيزها خلال 6 أشهر.

ووقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، اتفاقًا إطاريًا مع البنك الزراعى المصرى وشركة ليبرا كابيتال، لتأسيس كيان متخصص فى تطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.

يُذكر أن «المال» كشفت فى فبراير الماضي، أن البورصة المصرية تتعاون مع وزارة البيئة وأجهزتها التابعة لتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.

وشهادات الكربون بمثابة الإثبات التى يصدر من السلطات المختصة فى الدولة، مثل وزارة البيئة أو ممثلى الأمم المتحدة، ما يفيد بأن الشركة الصادر لها تلك الشهادة نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذها أحد المشروعات المخفضة للتلوث البيئى منه.