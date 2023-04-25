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مصر السابعة عربيا والـ58 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023

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بعد بلوغها المرتبة 67 خلال عام 2018

مصر السابعة عربيا والـ58 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023
نادية سلام

نادية سلام

2:47 م, الثلاثاء, 25 أبريل 23

قفزت مصر إلي المرتبة السابعة عربيا والـ58 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) لعام 2023، الصادر من البنك الدولي ، محققة نحو 3.1 نقطة ، مقارنة بعام 2018 حيث المرتبة الـ67 عالميا.

ويأتي التقرير بعد توقف ثلاث سنوات بسبب ارتباك سلاسل التوريد عالميا بعد جائحة كورونا عام 2019 ، وسوء الحالة اللوجستية، والإغلاقات المتكررة فى مناطق الإنتاج والموانئ فى آسيا، وتراجع سعات الشحن على متن السفن والطائرات.

 وتعد مصر ضمن 8 دول عربية التي  تصدرت أفضل 139 دولة في  أداء الخدمات اللوجستية ، حيث تقدمت “الإمارات “المؤشر العالمي  لتصل إلى المركز الـ12 تليها ” البحرين” التي جاءت في المركز 34 و”قطر” في المركز  الـ 36 ، تليها ” السعودية”  في المركز الـ41 ، ثم “سلطنة عمان ” في المركز الـ46 ، و”الكويت”  في المركزالـ55 و”جيبوتي” المركز الـ81، ثم  “العراق” في المركز الـ 119 ثم “السودان” في المركز الـ122 ، و”سوريا “بالمركز الـ 130 ، و”اليمن”  جاءت في المركز الـ133، ثم  “الصومال” 137، و أخيرا “ليبيا ” في المركز 139.

ويذكر أن سنغافورة تصدرت المركز الأول في مؤشر أفضل أداء لوجستي تليها  فنلندا ثم الدنمارك وألمانيا، هولندا.

ويقيس المؤشر الذي يغطي 139 دولة في تقييماته 6 جوانب من الأداء اللوجستي، وهم  البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل والجمارك وإدارة الحدود ، وجودة الخدمات اللوجستية ، وحسن توقيت الشحنات ، والقدرة على التتبع والتعقب ، وتوافر الشحنات الدولية بأسعار تنافسية.

 وأوضح تقرير البنك الدولي أن المؤشر تأثر بشكل مباشر بالأزمات الأخيرة خاصة جودة البنية التحتية وأداء الجمارك ، مشيرا إلى أن الدول العشر التي تتمتع بأفضل أداء لوجستي واصلت تقديم خدمات لوجستية عالية المستوى مصنفة 4.1 من 5 في المتوسط ​​مقابل 4.0 في 2018.

تقرير
نادية سلام

نادية سلام

2:47 م, الثلاثاء, 25 أبريل 23