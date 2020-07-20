تأميـــن

مصر السابعة عالميا فى معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات العام الماضى (خريطة تفاعلية)

حلت الهند فى المركز الثامن عالميا فى معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام الماضى 2019، وبلغ معدل النمو فى أقساط التأمين .
الشاذلي جمعة 2:07 ص, الأثنين, 20 يوليو 20 2:07 ص, الأثنين, 20 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تربعت مصر فى المركز السابع عالميا فى معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام الماضى 2019، وبلغ معدل النمو فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى مصر 14.3% مقارنة بالعام الأسبق 2018.

فيما تصدر الترتيب العالمى الأرجنتين بمعدل نمو فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بلغ 38.7%، وتلاها فى المركز الثانى اندونيسيا بمعدل ارتفاع فى أقساطها بنشاط الممتلكات بلغ 30.6%.

وحل بعدها فى المرتبة الثالثة تركيا بنسبة ارتفاع 18.4%، وجاء بعدها فى المركز الرابع المجر بنسبة ارتفاع 16.9، فيما حلت فيتنام فى المرتبة الخامسة بنسبة ارتقاع 15.2%، وتلاها فى المركز السادس لاوس بنسبة ارتفاع 14.5% .

الأرجنتين تتصدر الترتيب فى معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وحلت الهند فى المركز الثامن عالميا فى معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام الماضى 2019، وبلغ معدل النمو فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بها 12.8%.

وتلاها فى المرتبة التاسعة كازاخستان بنسبة ارتفاع 12.5% ، وجاء بعدها فى المركز العاشر المكسيك بنسبة ارتفاع 11.9%، وفى المرتبة الحادية عشر جاءت رومانيا بنسبة ارتفاع 11.7%.

الجراف التالى يوضح ترتيب أكبر 10 أسواق على مستوى العالم نموا فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات من حيث حجم الأقساط (النسبة مئوية %).

وجاءت تشيلى فى المرتبة الثانية عشر عالميا وبلغ معدل ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بها 10.5% خلال العام الماضى 2019.

وتلاها فى المركز الثالث عشر باكستان بنسبة ارتفاع 10.35، وفى المرتبة الرابعة عشر جاءت كولومبيا بنسبة ارتفاع 10%، فيما تلاها فى المركز الخامس عشر كرواتيا بمعدل ارتفاع 9.8%، ثم الصين فى المرتبة السادسة عشر بارتفاع 8.3%.

وفى المركز السابع عشر بولندا بنسبة ارتفاع 7.9% ، متساوية مع  نيجيريا فى نفس نسبة النمو، وحلت بعدها بلغاريا بنسبة ارتفاع 7.7% ، ثم بيرو 7.2%.

الفلبين تتذيل الترتيب بانخفاض 2.1% فى 2019

وتذيل الترتيب العالمى الفلبين بنسبة انخفاض فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.1% خلال عام 2019 مقابل عام 2018.

كما انخفضت الأقساط أيضا فى ماليزيا بنسبة 0.5%، وكينيا 0.1%، فيما سبقهم لبنان والسعودية بمعدل نمو صفرى خلال عام 2019.

فيما سبقتهم ايطاليا بمعدل ارتفاع فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بلغ 0.4% ، وسبقتها السويد بنمو 1.7% ، وفرنسا 1.8% والبرازيل 2% وسويسرا 2.1%.

الخريطة التالية تبين نسبة ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات عالميا خلال العام الماضى 2019 (النسبة مئوية %).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

مصر الـ«49» عالميًا فى حجم أقساط تأمينات الممتلكات خلال 2019 (خريطة تفاعلية)

الشاذلي جمعة 4:11 م, السبت, 18 يوليو 20

الصين تقود صناعة التأمين العالمية في العقد القادم من خلال معدل نمو الأقساط (جراف)

الشاذلي جمعة 10:57 م, السبت, 11 يوليو 20

تعرف على أكثر الشعوب إنفاقا على شراء التأمين خلال العام الماضي (جراف)

الشاذلي جمعة 3:19 م, الأربعاء, 8 يوليو 20

ارتفاع إجمالى إنفاق المواطن المصرى على شراء التأمين إلى 308 جنيهات سنويا (جراف)

الشاذلي جمعة 1:03 م, الأثنين, 6 يوليو 20

توقعات بارتفاع نمو أقساط التأمين العالمية بنسبة 5.6% العام المقبل (جراف)

الشاذلي جمعة 3:56 م, الأحد, 5 يوليو 20

اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة تتعاقد مع «فورى» لتحصيل أقساط العملاء

مروة عبد النبي 10:56 ص, الأحد, 5 يوليو 20