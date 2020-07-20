مصر السابعة عالميا فى معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات العام الماضى (خريطة تفاعلية)

حلت الهند فى المركز الثامن عالميا فى معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام الماضى 2019، وبلغ معدل النمو فى أقساط التأمين .

تربعت مصر فى المركز السابع عالميا فى معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام الماضى 2019، وبلغ معدل النمو فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى مصر 14.3% مقارنة بالعام الأسبق 2018.

فيما تصدر الترتيب العالمى الأرجنتين بمعدل نمو فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بلغ 38.7%، وتلاها فى المركز الثانى اندونيسيا بمعدل ارتفاع فى أقساطها بنشاط الممتلكات بلغ 30.6%.

وحل بعدها فى المرتبة الثالثة تركيا بنسبة ارتفاع 18.4%، وجاء بعدها فى المركز الرابع المجر بنسبة ارتفاع 16.9، فيما حلت فيتنام فى المرتبة الخامسة بنسبة ارتقاع 15.2%، وتلاها فى المركز السادس لاوس بنسبة ارتفاع 14.5% .

الأرجنتين تتصدر الترتيب فى معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وحلت الهند فى المركز الثامن عالميا فى معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام الماضى 2019، وبلغ معدل النمو فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بها 12.8%.

وتلاها فى المرتبة التاسعة كازاخستان بنسبة ارتفاع 12.5% ، وجاء بعدها فى المركز العاشر المكسيك بنسبة ارتفاع 11.9%، وفى المرتبة الحادية عشر جاءت رومانيا بنسبة ارتفاع 11.7%.

الجراف التالى يوضح ترتيب أكبر 10 أسواق على مستوى العالم نموا فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات من حيث حجم الأقساط (النسبة مئوية %).

وجاءت تشيلى فى المرتبة الثانية عشر عالميا وبلغ معدل ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بها 10.5% خلال العام الماضى 2019.

وتلاها فى المركز الثالث عشر باكستان بنسبة ارتفاع 10.35، وفى المرتبة الرابعة عشر جاءت كولومبيا بنسبة ارتفاع 10%، فيما تلاها فى المركز الخامس عشر كرواتيا بمعدل ارتفاع 9.8%، ثم الصين فى المرتبة السادسة عشر بارتفاع 8.3%.

وفى المركز السابع عشر بولندا بنسبة ارتفاع 7.9% ، متساوية مع نيجيريا فى نفس نسبة النمو، وحلت بعدها بلغاريا بنسبة ارتفاع 7.7% ، ثم بيرو 7.2%.

الفلبين تتذيل الترتيب بانخفاض 2.1% فى 2019

وتذيل الترتيب العالمى الفلبين بنسبة انخفاض فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.1% خلال عام 2019 مقابل عام 2018.

كما انخفضت الأقساط أيضا فى ماليزيا بنسبة 0.5%، وكينيا 0.1%، فيما سبقهم لبنان والسعودية بمعدل نمو صفرى خلال عام 2019.

فيما سبقتهم ايطاليا بمعدل ارتفاع فى أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بلغ 0.4% ، وسبقتها السويد بنمو 1.7% ، وفرنسا 1.8% والبرازيل 2% وسويسرا 2.1%.

الخريطة التالية تبين نسبة ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات عالميا خلال العام الماضى 2019 (النسبة مئوية %).