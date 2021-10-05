«مصر الرقمية» توقع اتفاقية شراكة مع «IHS Towers» لبناء 6000 برج محمول

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة مصر الرقمية (أكبر مساهمى شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية) وIHS Netherlands GCC B.V. وIHS Netherlands EGY B.V معًا (IHS Towers) للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما؛ وهى شركة (IHS Telecom Towers Egypt SAE).

وتهدف الشراكة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصرية من خلال بناء نحو 6000 برج اتصالات لا سلكية على مدار ثلاث السنوات المقبلة، وتحقيق خطة الانتشار وفقًا لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة.

كما يتيح الترخيص إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لا سلكية مملوكة للغير؛ وذلك بغرض استخدامها فى تقديم الخدمات محلّ الترخيص.

وقَّع الاتفاقية كل من المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة شركة مصر الرقمية للاستثمار، وليم سعد الرئيس التنفيذى للعمليات لـIHS Towers ،

بحضور الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمستشار جوزيف إدوارد المستشار القانونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعقيبًا على التوقيع أكد المهندس محمد نصر الدين، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، أن الأبراج التشاركية تساعد مشغلي الاتصالات فى التركيز بشكل أكثر فعالية على رضا العملاء وانتشار الخدمة وتحسينها بسرعة وفاعلية،

وكذلك تنوع الخدمات والتوسع فى تغطية الشبكات من خلال تقليل العبء الداخلى لإدارة الأصول بتخفيض كل من تكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال؛ حيث تقوم شركة الأبراج التشاركية بإنشاء الأبراج وتحمل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ومن ثم تقوم بتأجير الابراج لمشغلى الاتصالات لوضع اجهزة الاتصالات الخاصة بهم.

تجدر الإشارة إلى أن لمشغّلي الاتصالات الحق فى بناء أبراج الاتصالات الخاصة بهم، إضافة إلى الأبراج التشاركية وأن اختيار التشارك على الأبراج هو خيار تجاري وفني لمشغلي الاتصالات، مما يتيحه من مزايا تجارية وسرعة فى تنفيذ خطط التغطية، وأيضًا الوصول إلى أكبر قدر من التغطية، فى حال وجود ندرة بأماكن إنشاء الأبراج، وخاصة فى الأماكن المحرومة والتى تسعى الدولة لتغطيتها بشبكات الاتصالات لتحقيق خططها من أجل مجتمع رقمي، وذلك من خلال تحقيق التوازن وتحفيز المنافسة بين الشركات.

وستمتلك شركة مصر الرقمية للاستثمار على 20% من شركة IHS Telecom Towers Egypt SAE، فى حين ستمتلك شركة IHS Towers على 80%.

كما وقّع التحالف الجديد على وثيقة الترخيص، ومن المتوقع إنهاء إجراءات الحصول على الترخيص خلال هذا الأسبوع بعد سداد رسوم الترخيص.

شركة مصر الرقمية للاستثمار تستثمر فى مختلف مشروعات التحول الرقمى داخل مصر وهى المساهم الرئيسى فى شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية.



تعتبر شركة HIS Towers واحدة من أكبر الشركات المستقلة المالكة والمشغلة والمطورة لأبراج الاتصالات التشاركية فى العالم من حيث عدد الأبراج بما يربو على 30200 برج اتصالات منتشرة فى تسع أسواق كما هو الوضع في 30-6-2021.

وتعمل HIS Towers على نمو وتطوير أعمالها الحالية وخدماتها فى كل من البرازيل، وكولومبيا، والبيرو، والكاميرون، وساحل العاج، ونيجيريا، ورواندا، وزامبيا والكويت.