مصر الرابعة إفريقيا فى معدلات نمو قطاع التأمين

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة :

حققت أسواق التأمين الإفريقية 67 مليار دولار أقساطا تأمينية خلال العام الماضى 2017 منها 45 مليار دولار فى نشاط تأمينات الحياة بحصة 1.7% من أقساط الحياة عالميا فيما حققت 22 مليار دولار اقساط فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بحصة 1% من أقساط الممتلكات عالميا.

تشير البيانات الأولية وفقا لتقرير سيجما، إلى أن أقساط التأمين على الحياة في إفريقيا قد تعرضت لحالة من الركود في عام 2017، بعد انخفاض بنسبة 1.0٪ في عام 2016. وفي عام 2017، كانت التطورات الاقتصادية البطيئة في جنوب إفريقيا، التي تعتبر أكبر سوق في إفريقيا (حيث تشكل 85٪ من حجم السوق)، هي السبب الرئيسي في الركود النسبي. حيث تؤثر البيئة الاقتصادية الضعيفة ومعدلات البطالة المرتفعة في انخفاض الطلب على منتجات التأمين على الحياة.

وعلى صعيد آخر، فقد شهد عدد من الأسواق نمواً ملحوظا مستمراً في عام 2017 ، مثل أوغندا (18٪) وكوت ديفوار (12٪) وناميبيا (12٪) ومصر (9.7٪) والجزائر (6٪)، بينما ضعفت معدلات النمو إلى حد كبير في كل من كينيا (5.1٪) والمغرب (3.1٪)، حيث تراجعت مبيعات منتجات الادخار. من ناحية أخرى، تعرضت عدد من الأسواق انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بشكل حاد، مثل زيمبابوي (‒3.7٪) ونيجيريا (‒20٪) وموزامبيق (‒39٪). وقد جاء ذلك نتيجة الظروف الاقتصادية الضعيفة في هذه الأسواق، إلا أنه من الممكن أن تساهم التغييرات التشريعية أو زيادة الأنشطة المتعلقة بتوزيع المنتجات التأمينية للشركات الفردية في إحداث تأثير كبير على نمو السوق ككل.

وفى جنوب إفريقيا، فإنه من المتوقع أن تساهم التطورات السياسية التي شهدتها الدولة في زيادة الطلب على التأمين على الحياة، غير ان الدولة تحتاج إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز إمكانات النمو على المدى الطويل. وتشير التوقعات إلى أن الطرق الجديدة في تقديم التأمين على الحياة إلى شرائح الدخل المنخفض ستوفر فرص نمو كبيرة في السنوات القادمة.

أما فيما يتعلق بتأمينات الممتلكات فقد كانت معدلات النمو لأقساط التأمين على الممتلكات ضعيفة بشكل نسبى في أفريقيا في عام 2017 بعد انخفاضها حوالي (1.0٪) في عام 2016.

وكان النمو في جنوب إفريقيا (44٪ من تأمينات الممتلكات فى السوق الأفريقى) ضعيفًا عند 1.3٪ فقط، مما يعكس عدم استقرار الوضع السياسي وبطء النمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من النمو البطئ فى حجم أقساط التأمين، فإن الدمار الناجم عن الكوارث الكبرى في عام 2017، بما في ذلك حرائق الغابات في كنيسنا والفيضانات في ديربان وعواصف البرد في جوتنج، قد ساهم فى تقليل حجم أرباح شركات تأمينات الممتلكات في جنوب أفريقيا.

وعلى صعيد أخر، فقد استفادت شركات تأمينات الممتلكات من الإصلاحات الاقتصادية فى دول مثل مصر (9.9٪) وفي أوغندا (7.3٪) وفي زمبابوي (7.5٪) وفي غانا (5.0٪) والمغرب (3.0٪). بينما تقلص سوق التامين على الممتلكات في الأسواق الأخرى مثل كينيا.

ومن المتوقع في الفترة القادمة أن يحدث نمواً قوياً في سوق تأمينات الممتلكات في إفريقيا مع استمرار انتعاش اقتصاديات بعض الدول. ويعد تأمين البنية التحتية والموارد الطبيعية والزراعة وتأمين الحياة الفردي والتأمين متناهي الصغر هي أكثر القطاعات التي ستشهد نمواً ملحوظاً فى المرحلة القادمة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات نمو التأمين الطبي بقوة.