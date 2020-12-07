مصر الدولة الوحيدة بمنطقة مينا المحققة نموًا في مبيعات السيارات

احتفظت مصر بكونها الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تمكنت من تحقيق نموًا فى مبيعاتها من السيارات خلال الربع الثالث من العام الحالى، بعد أن ارتفعت مبيعات السيارات بها بنسبة تصل إلى 10.6%، فيما تراجعت مبيعات كافة دول المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لتقرير وكالة فوكس 2 موف الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات السيارات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت عند مستوى 29.6%، لتسجل 1.04 مليون سيارة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

مبيعات السيارات فى المنطقة العربية تتجه إلى التراجع بنهاية 2020

توقعت وكالة فوكس 2 موف الأمريكية استمرار تراجع مبيعات السيارات فى المنطقة العربية حتى نهاية العام الحالى.

وأرجع التقرير التوقعات إلى انخفاض أسعار الوقود فى السوق الدولية، الأمر الذى تسبب فى تراجع الطلب فى أسواق الدول الخليجية.

وأشار إلى تراجع أسعار النفط دفع حكومات عدد من الدول لاتباع سياسات اقتصادية تقشفية، مع زيادة الضرائب، وإدخال ضريبة القيمة المضافة لأول مرة فى كلا السعودية والإمارات سبب كل ذلك فى انهيار مبيعات السيارات فى المنطقة.

وسجلت مبيعات المركبات فى المنطقة أعلى معدل لها فى 2014، مع تمكن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بيع 3 مليون سيارة للمرة الأولى. تويوتا كورولا الأعلى مبيعًا فى العالم

ومنذ 2014، سيطر الهبوط على مبيعات المنطقة مع تراجع بيع المركبات الجديدة إلى 2.02 مليون سيارة.

وبحسب بيانات 2018، بلغت مبيعات السيارات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.92 مليون وحدة، بتراجع 5.3% عن العام السابق.

وأشارت التقارير إلى تراجع مبيعات المنطقة يعود إلى الهبوط القوي فى أداء سوق الملاكي السعودي، والذى هبط 22.1% خلال 2018.

وبين التقرير إلى أن فى عام 2019، سجل سوق السيارات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً ايجابيًا، مع بيعه 1.99 مليون سيارة، بنمو 3.2% عن العام الماضى.

واستمر الأداء القوى لمبيعات السيارات فى المنطقة فى بداية 2020، إذ سجل نموًا خلال شهري يناير وفبراير بنسبة تصل إلى 12.9%.

ولكن هذا النمو لم يستمر طويلًا بسبب التداعيات السلبية لتفشى فيروس كورونا فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا.

وانعكس تأثير فيروس كورونا على مبيعات المركبات فى المنطقة خلال الربع الأول، والذى شهد تراجعًا بنسبة 2.5%.

وتصاعدت وتيرة هبوط مبيعات السيارات فى المنطقة خلال النصف الأول من 2020، والذي هبط 23.3%، ليسجل 749.1 ألف سيارة.

وخلال الربع الثالث، وعلى الرغم من إجراءات التعايش مع كورونا إلا أن السوق لم تتعافي مع استمرار التأثر بالتداعيات السلبية للفيروس على اقتصاد المنطقة.

حصة السعودية من إجمالي مبيعات السيارات فى المنطقة تسجل 29.5%

تربعت السعودية على قمة مبيعات المركبات فى المنطقة بعد أن استحوذت على 29.5% من إجمالى المبيعات.

وحلت مصر فى المركز الثانى بعد حصدت حصة سوقية تصل إلى 12.06% من إجمالى مبيعات السوق.