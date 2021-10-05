«مصر الخير» و«العاملين بنقابة المهندسين» و«فاروس الأول» تشارك فى طرح «إميرالد» الخاص

كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة أودن للاستثمارات المالية، عن مشاركة 5 صناديق استثمارية وتأمين فى الطرح الخاص- والذى تم الانتهاء منه أمس الإثنين- بشركة أميرالد للتطوير والاستثمار العقارى التابعة فى بورصة النيل، منها «التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين»، و«اتحاد العاملين فى الشرقية للدخان»، و«مصر الخير»، و«فاروس الأول»، إلى جانب 25 مؤسسة وأفراد ذوى ملاءة مالية مرتفعة.

يذكر أن «المال» كشفت فى نهاية أغسطس الماضى عن اعتزام «أودن للاستثمارات المالية» طرح %10.5 من أسهم شركة إميرالد للتطوير والاستثمار العقارى التابعة فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل»، ويبلغ عدد أسهم الطرح الخاص نحو 29.250 مليون سهم، من إجمالى 45 مليونًا مخصصة للطرح فى بورصة النيل.

«السيد»: معدل التغطية بلغ مرتين.. بحصيلة 37.4 مليون جنيه

وأضاف «السيد» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه تمت تغطية الطرح الخاص لـ«إميرالد»، بمعدل مرتين تقريبًا، مشيرًا إلى مشاركة مستثمرين أفراد سعوديين ذوى ملاءة مالية مرتفعة، وتقدر حصيلة الطرح الخاص بنحو 37.4 مليون جنيه.

وأشار السيد إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص الأسهم للمشاركين فى الطرح الخاص أمس-الإثنين-، فيما تم إرسال التفاصيل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، موضحًا أنه سيتم بدء الاكتتاب فى أسهم الطرح العام بداية من جلسة الأربعاء المقبل .

يُذكر أن «المال» كشفت منذ أيام أن 3 شركات سمسرة وهى «سيجما» و«مباشر» و«جارانتى»، شاركت فى الترويج للطرح الخاص لشركة «إميرالد».

ويتوزع هيكل ملكية «إميرالد» بين «المصريين للإسكان» بنسبة %49.9 و«أودن» للاستثمارات المالية بنسبة %50.1 بينما يتم الطرح من حصة المصريين للإسكان.

وتنفذ «إميرالد للتطوير» مشروع برج سكنى وفندقى على كورنيش النيل بالمعادى، على مساحة 100 ألف متر، منها 80 ألف مبانٍ، و20 ألف متر «ساحة انتظار سيارات»، بإيرادات مستهدفة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وتبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 1.5 مليار، بينما ستتراوح فترة التنفيذ من 3 إلى 4 أعوام.

ويعد طرح «إميرالد» الأول فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)، عقب إطلاق البورصة المصرية خطة تطوير وهيكلة السوق، واستحداث مؤشر تميز الذى يضم الشركات المتميزة فى تلك السوق.