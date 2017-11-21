مصر الخير والأورمان تتبرعان بـ700 ألف بطانية لحملة مصر الدفيانة

أحمد صبرى: أعلنت مؤسستا مصر الخير والأورمان التبرع ب700 الف بطانية لحملة مصر الدفيانة التى يدشنها سنويا الإعلامى عمر اديب خلال برنامج كل يوم على قناة on E. وقال حسام القبانى رئيس مجلس ادارة جمعية الاورمان فى مداخلة مع برنامج كل يوم إن الجمعية تتبرع ب 350 ألف بطانية بـ 6 محافظات هذا العام سيبدأ

أحمد صبرى:



أعلنت مؤسستا مصر الخير والأورمان التبرع ب700 الف بطانية لحملة مصر الدفيانة التى يدشنها سنويا الإعلامى عمر اديب خلال برنامج كل يوم على قناة on E.





وقال حسام القبانى رئيس مجلس ادارة جمعية الاورمان فى مداخلة مع برنامج كل يوم إن الجمعية تتبرع ب 350 ألف بطانية بـ 6 محافظات هذا العام سيبدأ توزيعها من اليوم.

وأكد محسن محجوب امين صندوق جمعية مصر الخير فى مداخلة اخرى عن تبرع الجمعية ب350الف بطانية وانشاء اسقف ل10 الاف منزل مطالبا المواطنين بالتبرع.