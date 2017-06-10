مصر الخير : نستهدف فك كرب 3000 غارم خلال رمضان

مها يونسقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن عدد الغارمين المُفرَج عنهم حتى الآن، وصل إلى حوالي 44500 غارم وغارمة، موضحة أن المؤسسة تستهدف فك كرب 3000 غارم وغارمة خلال شهر رمضان.جاء ذلك خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظَّمته، اليوم، المؤسسة لأهالى قرية أبيس بالإسكندرية، ضمن

مها يونس

قالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن عدد الغارمين المُفرَج عنهم حتى الآن، وصل إلى حوالي 44500 غارم وغارمة، موضحة أن المؤسسة تستهدف فك كرب 3000 غارم وغارمة خلال شهر رمضان.





جاء ذلك خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظَّمته، اليوم، المؤسسة لأهالى قرية أبيس بالإسكندرية، ضمن حملة إفطار 5 ملايين صائم خلال شهر رمضان المبارك.

كانت الحملة قد قدمت عددًا من الأنشطة، منها تعبئة وتوزيع حوالي 200 ألف كرتونة رمضانية، وإقامة حوالي 40 خيمة رمضانية، إضافة إلى إفطار المسافر من خلال توزيع 15000 وجبة يوميًّا لتصل إلى 450 ألف وجبة بنهاية الشهر الكريم ، فضلًا عن توزيع 10 وجبات جافة للمناطق التى يتعذر توصيل الوجبات الساخنة لها والمناطق نادرة الكثافة السكانية كالمحافظات الحدودية.

وأضافت سهير أن المؤسسة تعمل مع محافظة الإسكندرية على تخصيص قطعة أرض لإقامة أكبر مصنع لإنتاج السجاد اليدوي فى مصر يستوعب 1000 نول، ويوفر على الأقل 5000 فرصة عمل، لتصبح أبيس هى مركز صناعة السجاد اليدوى في مصر.

ولفتت إلى أن المؤسسة تسعى مع الجهات المعنية لسن تشريع يمنع دخول الغارمين والغارمات السجن، بالتعاون مع وزارة الداخلية وصولًا لدولة خالية من الغارمين، وتغيير هذه الثقافة، من خلال توفير فرص عمل داخل السجون مثل مصانع المنسوجات والمفروشات داخل سجن المنيا أو خارج السجون مثل مصانع أبيس للسجاد اليدوى.

وكانت قد شهدت قرية أبيس تدريب 1200 فرد حتى الآن على هذه الصناعة لتصبح مصانع أبيس للسجاد اليدوى نواة لمشروع قومى يهدف إلى إحياء صناعة السجاد اليدوى المصرية التى طالما اشتهرت بها مصر، والحفاظ عليها من الاندثار.

واستعانت المؤسسة بخبراء في صناعة السجاد اليدوي من 27 محافظة لتدريب أهل القرية، حيث تم إنشاء 4 مصانع للسجاد اليدوي بمنطقة أبيس، وأنتجت 324 سجادة حتى الآن، بالإضافة إلى 70 سجادة تحت التشغيل.

وأوضحت سهير عوض أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير شارك بمنتجاته في معارض عالمية للسجاد اليدوي في ألمانيا، وفرنسا، والهند، وقريبًا في الإمارات، مما يعد نجاحًا كبيرًا لتحويل قرية مصرية تحتوى على العديد من الغارمين إلى قرية عالمية تمتاز بجودة السجاد اليدوى المصنوع بأيادٍ مصرية ماهرة.

وعبّرت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير عن سعادتها الشديدة بنجاح نموذج أبيس المشرِّف، وتحويل أبيس إلى قرية منتجة تتجه بمنتجات أبنائها إلى العالمية، مؤكدة حرص المؤسسة على ترسيخ فكر التنمية المستدامة للإنسان أو المواطن المصرى للوصول إلى الفعالية وتعظيم قيمة الإنتاج بالمجتمع المصرى.

يُشار إلى أن مؤسسة مصر الخير هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري.

وتعمل في ستة قطاعات للتنمية وهي الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة، وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين في كل محافظات مصر بالتركيز على الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروعًا.