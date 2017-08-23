مصر الخير : قرى الإنتاج الحيواني سيحول مصر للريف الأوروبي

الجمعية تقيم مزرعتين في حلايب ومطروح الصاوي أحمدأكد محسن محجوب، أمين صندوق جمعية مصر الخير، أن مشروع "قرى الإنتاج الحيواني" سيحول مصر من الريف التقليدي إلى أن تكون مشابهة للريف الأوروبي، تطبيقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والجمعية ف

الجمعية تقيم مزرعتين في حلايب ومطروح



الصاوي أحمد

أكد محسن محجوب، أمين صندوق جمعية مصر الخير، أن مشروع “قرى الإنتاج الحيواني” سيحول مصر من الريف التقليدي إلى أن تكون مشابهة للريف الأوروبي، تطبيقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.





جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والجمعية في مجال إقامة قرى جديدة بالظهير الصحراوي في الوادي الجديد.

وأكد محجوب أن جمعية مصر الخير هي أكبر منتج للحوم في مصر بقيمة 100 ألف رأس في العام الواحد خلال دورتي الإنتاج.

وأشار إلى أن الشاب سيحصل على فدان واحد يقام عليه مزرعة نموذجية لإنتاج الثروة الحيوانية والزراعة.

وأوضح أن تكليفات الرئيس هي تنمية الإنسان المصري وأن تكون هناك تنمية مستدامة هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه بأن الجمعية ستؤسس مزرعة جديدة في مطروح وأخرى في حلايب وشلاتين.

وذكر أن الجمعية تمتلك مزارع في شمال سيناء وجنوب سيناء.