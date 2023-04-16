مصر الخير: توزيع مليون وجبة بنهاية شهر رمضان للأسر الأكثر استحقاقا

أعلنت مؤسسة “مصر الخير” قبل أيام قليلة من انتهاء أيام شهر رمضان المبارك، نجاحها في الوصول للأسر الأكثر استحقاقا في مختلف ربوع مصر في إطار حملة “إفطار صائم” التي نفذتها المؤسسة للعام الحادي عشر على التوالي.

وقال أحمد يوسف، مدير المساعدات المباشرة بالمؤسسة: إن حملة “إفطار صائم” تأتي في إطار حملة “كل باب خير وراه مصر الخير” مستعرضا النجاحات اللي حققتها المؤسسة في ملف وجبات إفطار رمضان والسحور.

وأوضح أنه حتى الآن تم توزيع نحو 825 ألف وجبة إفطار في 27 محافظة بمتوسط من 30 ألف إلى 40 ألف وجبة إفطار صائم يوميا من خلال التوزيع المنزلي وفقا لعدد أفراد الأسرة المستحقة.

وأضاف يوسف، أنه فيما يتعلق بوجبات السحور فيتم يوميا توزيع عدد وجبات تتراوح بين 28 و36 ألف وجبة يوميا بمختلف القرى على حسب عدد أفراد كل أسرة، موضحا أنه تم خدمة نحو 500 قرية حتى الآن بإجمالي 800 ألف وجبة سحور.

وعن الخيام الرمضانية التي أقامتها مؤسسة مصر الخير هذا العام، أوضح أن عدد الخيام بلغ 32 خيمة منتشرة في المحافظات وتم خدمة ما لا يقل عن 1050 قرية حتى الآن ويستمر العمل بشكل منتظم حتى نهاية شهر رمضان للوصول لمليون وجبة إفطار على الأقل.

وأكد أن الخيام دعمت مفهوم التكافل الاجتماعي، بعد توقفها منذ جائحة كورونا في 2020 لتعود هذا العام برسم البسمة على وجوة الأسر الأكثر استحقاقا في جميع ربوع مصر.

وأوضح أن خيمة الإفطار تخدم 500 مستحق يومياً على مدار شهر رمضان الكريم إضافة إلى الفعاليات الثقافية والاجتماعية لإدخال جو البهجة والسرور بالخيمة من خلال انشطة ثقافية وإنشاد ديني، مشيرا إلى برنامج الإفطار الجماعي لقرية بالكامل والذي يشمل 1000 وجبة غذائية ساخنة إضافة إلى وجبة السحور.