«مصر الخير» تنظم قافلة طبية مجانية بالسنوسية في مطروح 9 و10 يونيو

تنظم مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة قافلة طبية شاملة بمقر المركز الطبي بالسنوسية بمدينة مرسي مطروح يومي 9 و10 يونيو الجاري، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.. ويأتي ذلك تحت رعاية ودعم من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وتضم القافلة الطبية تخصصات (عظام – باطنة – نساء – أطفال –مسالك –جلدية –أنف وأذن –جراحة) .

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير برئاسة الأستاذ الدكتور على جمعة على التعاون المثمر والبناء مع محافظة مطروح و جهود المشاركة المجتمعية الملموسة والفاعلة .. وذلك لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأبناء محافظة مطروح في عدد من المجالات.

وأكد تقديم كافة التيسيرات والدعم لإنجاح عمل قافلة طبية مع الإعلان عنها لتعريف المواطنين وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لأهالي مطروح .