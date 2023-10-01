«مصر الخير» تنظم احتفالات أول أسبوع دراسي لطلاب المدارس المجتمعية

أعلنت مؤسسة مصر الخير أنها ستقيم بدءًا من اليوم الأحد 1 أكتوبر، وطوال الأسبوع الأول للعام الدراسي، احتفالات لطلبة وطالبات المدارس المجتمعية، تشجيعا لهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، وتتنوع الاحتفالات ما بين أنشطة ترفيهية وألعاب، مع استقبال الطلاب بالحلوى والورود مع أول يوم دراسي.

واستعدت مؤسسة مصر الخير للعودة للمدرسة، منذ أكثر من شهرا كاملا، من خلال تجهيز جميع الطلاب بكل ما يحتاجونه من أدوات ومستلزمات دراسية طوال العام الدراسي، ضمن حملة “البداية من التعليم”، والتي تستهدف من خلالها المؤسسة تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، تشجيعا لهم للاستمرارية في التعليم بتوفير كل متطلباهم للعملية التعليمية، ومنها “الشنطة بكل الأدوات المدرسية، مصروفات التعليم، الزي المدرسي للتلاميذ، تطوير المدارس”.

وأكد الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة “مصر الخير” أن قطاع التعليم أحد القطاعات الهامة بالمؤسسة التي تسعى في كل مجالاتها على تحقيق رؤية مصر الاستراتيجية الوطنية 2030، منوها أن عدد الطلاب المستفيدين من الخدمات التعليمية التي قدمتها المؤسسة طوال 15 عاما بلغ 9 ملايين طالب وطالبة.

وأشار إلى أن مشروع التعليم المجتمعي هو المشروع الأكبر لمؤسسة “مصر الخير “باعتبار أن الفرصة في المدرسة المجتمعية تعتبر الفرصة الأخيرة للمتسربين من التعليم مشيراً إلى أن عدد الطلاب الذين يتلقون الخدمات التعليمية حاليا يصل إلى 26 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم المجتمعي، والتي تقوم المؤسسة برعايتها والبالغ عددها حاليا ما يقرب من 800 مدرسة بمختلف المحافظات.

كما أوضحت نهاد مجدي مدير أول التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير، أنه مع انطلاق العام الدراسي يتم تنفيذ احتفالية خاصة باسم (العودة للمدرسة او back to school ) بجميع المحافظات، موضحا أن الاحتفالية عبارة عن تزين المدارس المجتمعية في الاسبوع الاول من الدراسة مع تقديم بعض الهدايا للتلاميذ من مثل (بالونات، شكولاتة، والحلويات).

كما سيتم تنفيذ الأنشطة المبهجة والمفرحة للتلاميذ ومنها لرسم على وجوه الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم. بالإضافة لمشاركة أولياء الأمور والمجتمع المحيط بالمدرسة،في تنفيذ فقرات ترفهيه وتعليمية مثل مسرح العرائس وتشغيل موسيقى تحث الأطفال على أهمية التعليم، فضلا عن التركيز على الأغاني الوطنية طوال الأسبوع،

موضحة أن مصر الخير انتهت من كامل تجهيزاتها لدعم الإتاحة التعليمية لجميع الطلاب سواء بتوزيع الزي المدرسي والأدوات المدرسية، مشيرة إلى إقامة يوم ترفيهي مدعم بالأنشطة التعليمية وألعاب الأطفال والهدايا النوعية لتشجيع الطلاب.

وأشادت نهاد مجدي، بالابتكارات التي نفذها طلاب المدارس المجتمعية هذا العام والخاصة بتصميم دعوات من صنع أيديهم لدعوة الشركاء المساهمين مع مؤسسة مصر الخير في تطوير مدارس التعليم المجتمعي لحضور احتفالات انطلاق العام الدراسي، فضلا عن دعوات تم توزيعها على أولياء الأمور والأهالي لحضور اليوم الأول للدراسة.