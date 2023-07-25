«مصر الخير» تقدم مبادرة تعليمية ترفيهية للأطفال على هامش معرض الكتاب الدولي

“حكايات على أربع عجلات”.. فكرة تعليمية وترفيهية تقدمها “مصر الخير للأطفال على هامش” معرض الكتاب لغرس القيم التربوية السليمة، إلى جانب تقديم الأنشطة الفنية، وورش عملية من خبراء ومتخصصين.

تقدم مؤسسة مصر الخير” حكايات على أربع عجلات” عبر مكتبة متنقلة على هامش معرض الكتاب الدولي المقام بمكتبة الإسكندرية.

تأتي هذه الأنشطة انطلاقًا من الدور الخدمي الذي تقدمه مؤسسة مصر الخير، حيث تركز المؤسسة من خلال “حكايات على أربع عجلات” على الجانب الثقافي والتوعوي للنشء بطريقة عملية، بمجموعة من القصص والكتب الملونة لتعمل على جذب انتباه الأطفال، وتدخل البهجة على قلوب الصغار،

وحققت مؤسسة مصر الخير ذلك عبر مشاركتها في مسرح العرائس، وتقديم عروض مختلفة ومميزة، من خلال دمى مختلفة الأشكال، يستخدم فيها المحرك حركات يديه وذراعيه، للتحكم في العرائس، والتحدث بأصوات الشخصيات، لإيصال رسالة هادفة للأطفال بطريقة مبسطة، تنمي ذكائهم الاجتماعي، وذلك من خلال معرض الكتاب الدولي المقام بمكتبة الإسكندرية الذي ينتهي غدا الأربعاء.

وينطلق هذا التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة مصر الخير، والذي تشارك فيه مؤسسة مصر الخير بالمكتبة المتنقلة على هامش معرض الكتاب الدولي الذي تقيمه المكتبة، والذي انطلق 16 يوليو الماضي، ويستمر حتى غدا الأربعاء 26 يوليو، حرصا على الارتقاء بمستوى الوعي والإدراك الثقافي بين أوساط النشء والشباب، ممن تخصص لها برامج الحكي باستخدام مسارح العرائس والقراءة الحرة والألعاب الذهنية والإنشاد والألعاب التعليمية.

وتعليقا على إطلاق مؤسسة مصر الخير المكتبة المتنقلة ، يقول مسئول المكتبة :«المكتبة دائما تحرص على بناء العقول بالطريقة الصحيحة، وركزنا على الأطفال والحمد لله قدرنا نوصلهم المعلومة بشكل بسيط، برعاية مصر الخير”..ويتمثل الهدف الأسمى لنشاط المكتبة المتنقلة هو بناء عقول ورؤى القراء وتشجعهم على الإطلاع، وتنمية الفكر لديهم والحوار والإبداع والتعبير عن آرائهم وافكارهم بحرية.