مصر الخير تفك كرب 72 ألفا من «الغارمين»

تسعي مؤسسة مصر الخير للحد من ظاهرة الغرم وتفعيل التوعية والتأكيد على خطورة قضية الغارمين ، حيث تعمل المؤسسة منذ أكثر من 12 عاماً لتجفيف أسباب ومنابع الغرم ومواجهتها بآليات جديدة وذلك في إطار سعيها الدائم للتطوير وحرصها على مواكبة التغيرات المتلاحقة والتوافق مع استراتيجية الدولة 2030 حيث تنبهت المؤسسة مبكراً لخطورة قضية الغارمين وتأثيراتها على التكوين والتماسك الأسري والمجتمعي.

وكشفت أحدث إحصائيات قطاع الغارمين بمؤسسة “مصر الخير”، أن المؤسسة أعطت من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية أو أحكام متداولة أولوية كبيرة في استراتيجية العمل، حيث أن 17% تم فك كربهم صدرت ضدهم أحكام نهائية، بينما 61٪ تم فك كربهم في مرحلة القضايا المتداولة، و2.5٪ منهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

ونجحت المؤسسة مصر الخير في “فك كرب” ما يزيد على 72 ألفا من الغارمين بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وقالت حنان درباشي رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير ، أن رسالة المؤسسة تهتم بتمكين الغارمين اقتصاديا واجتماعيا من خلال العمل وفق مجالات متنوعة والحد من دخول غارمين جدد للسجون مع خفض عدد قضايا الغارمين بالمحاكم ووضع رؤية توعوية شاملة تحقق التنمية المستدامة والشمول المالي.

وتعتمد استراتيجية المؤسسة على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للغارم والغارمة لحمياتهم من الانزلاق مرة أخرى في طريق الغرم بحيث يتم التدقيق الشديد في عمليات الاختيار باتباع أفضل آليات البحث الاجتماعي والتي يتم تنفيذها عن طريق مكاتب المؤسسة المنتشرة علي مستوي الجمهورية .

وشددت على توفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بالحد من الغرم.

وأضافت ان مؤسسة “مصر الخير” تتعاون في إطار الجهود الوطنية، مع مبادرة “كتف في كتف” التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي للحد من ظاهرة الغارمين.