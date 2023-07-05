«مصر الخير» تطلق جائزة وسام الخير للمبادرات لتشجيع الشباب على الابتكار

أطلقت مؤسسة “مصر الخير” بالتعاون مع المجلس العربي للمسئولية المجتمعية مسابقة تشجيعية للشباب من الجنسين تحت شعار “وسام الخير للمبادرات”، وذلك في إطار سعيها الدائم لتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير : يأتي إطلاق مؤسسة “مصر الخير” بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، لجائزة “وسام الخير للمبادرات” الثقافية والفنية، والابتكارات العلمية والتكنولوجية، والمبادرات المجتمعية التطوعية، تماشياً مع توجيهات الدولة واهتمامها البالغ بخطة التنميه المستدامة 2030 ووفقا لاستراتيجية بناء الإنسان.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير : أن إطلاق مؤسسة “مصر الخير” لجائزة “وسام الخير” يأتي إنطلاقاً من إيمانها بقيمة وأهمية الشباب في المجتمع فبقدر نضجه واستعداده للمشاركة وتحمل المسؤولية بقدر ما يتحقق من التنميه فى هذا المجتمع. ، لذلك فإن الدول الواعية التى تحرص على تحقيق تقدم ملموس فى مجال التنمية تجعل من الشباب ركنا اساسيا.

وأشار رفاعي إلى أن إطلاق مؤسسة “مصر الخير” لجائزة “وسام الخير” يعد خطوة متقدمة ونوعية والأولى من نوعها على مستوى مؤسسات المجتمع المدنى فهو يعد نشاط نوعى يجمع بين مكون الشباب ومكون التنمية المستدامة .

من جانبها، قالت د.أمل سليمان ،مستشار قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير : إن “وسام الخير للمبادرات” هو جائزة سنوية تمنحها مؤسسة “مصر الخير ” بالتعاون مع المجلس العربى للمسؤولية المجتمعية ، يمنح الوسام للفائزين من أصحاب المبادرات الثقافية والفنية والابتكارات العلمية والتكنولوجية والمبادرات المجتمعية التطوعية والتى تعود بالنفع على المجتمع وتكون قابلة للتنفيذ.

وأوضحت أن أهم أهداف الوسام هو : اكتشاف أصحاب الإنجازات والمبادرات الثقافيه والفنية والعلمية والتكنولوجية والتطوعية وتعزيز دورهم فى تنمية المجتمع ، وتبنى الموهوبين و المبادرات فى مجالات الوسام ، وخلق عناصر تحفيزيه فعالة لتقوية قيمة الولاء والانتماء لدى الشباب ، وبناء جسرالتواصل والحوار بين الشباب والخبراء والمتخصصين من خلال تبني مشاريعهم التى أبرزها الوسام .

وأشارت إلى أن “وسام الخير للمبادرات” يشمل الفئة العمرية من 16 إلى 45 عام ،وأنه يرتبط بثلاث مجالات هي :المبادرات الثقافية والفنية – مجال الابتكارات العلمية والتكنولوجية مجال المبادرات المجتمعية والتطوعية ، بحيث يحتوى كل مجال على ” ثلاثة أوسمة: الوسام الذهبى، و الوسام الفضى، الوسام البرونزى، ويمنح كافة المشاركين شهادات تقدير تشجيعاً وتقديراً لهم.

اشارت الدكتورة راندا رزق ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المجلس العربى للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ، إلى أنه تم تشكيل لجان التحيكم من الخبراء والمتخصصين فى مجالات الوسام برئاسة الدكتور محمد خليف ، استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية ، وضمت اللجنة في عضويتها 9 أعضاء في المجالات المختلفة التى تشملها الجائزة.