«مصر الخير» تطرح شراء صك الأضحية على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف

طرحت

مصر الخير حزمة تسهيلات وخدمات لشراء صك الأضحية عبر الموقع الالكتروني وتطبيق الهاتف، وتسهيل متابعة الأضاحي لحظة بلحظة خلال أيام العيد من المجازر

وقال محمود عبد الحكيم، مدير مشروعات التمكين الاقتصادي إن مواكبة التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم هو من أهم العوامل التي تساهم في رسم صورة ذهنية متميزة لمؤسسات المجتمع المدني حيث سعت مؤسسة مصر الخير لتحديث موقعها الإلكتروني للتيسير على المتبرعين في التواصل والتبرع بل ومتابعة كل الإجراءات التشغيلية لكافة الحملات الموسمية وخصوصاً حملة صك الأضحية لهذا العام.

وأكد عبد الحكيم، أن من أهم الابتكارات والتحديثات التي قامت بها مؤسسة مصر الخير هذا العام متابعة المتبرعين لعملية ذبح الأضاحي من خلال فيديوهات، كما سيتم تقديم خدمات وتيسيرات للمتبرعين والمستحقين من خلال الابليكيشن الخاص بالهاتف المحمول.

وأشار مدير مشروعات التمكين الاقتصادي، إلى أنه إذا كانت هناك رغبة في شراء صك الاضحية من خلال الموقع الإلكتروني أو الأبليكيشن على الهاتف المحمول يتم اختيار منتج صك الأضحية وعدد الصكوك المراد شرائه من خلال خياران وهما التبرع بكامل المبلغ أو التقسيط.

وفي حالة اختيار المتبرع القيام بالتبرع بكامل المبلغ، يتم الضغط على تبرع و سينتقل الى صفحة لملئ بياناته الشخصية وتحديد موعد الاستلام وكيفيه استلام نصيبه من الصك سواء من خلال التوصيل المنزلي أو الاستلام من منافذ مؤسسة مصر الخير.

وواصل عبد الحكيم، أما في حالة اختيار التقسيط، سينتقل لصفحة بها ثلاث إختيارات: التقسيط من خلال البنك الأهلي ” وهو متاح لعملاء كارت الإئتمان الخاص بالبنك الأهلي فقط” وتقسيط فاليو Valu وباقي البنوك ويتم اختيار طريقة التقسيط ويتم ملئ البيانات .

يذكر أن مؤسسة مصر الخير تعتمد أفضل سلالات اللحوم البلدية سنوياً لاستخدامها في حملة صك الأضحية حيث لديها خبراء على أعلى مستوى في مزارعها كما تمتلك الطاقات البشرية والخبرات اللازمة لتقديم الرعاية البيطرية وأساليب التغذية السليمة للعجول حتى نقدم خدمة متميزة عالية الجودة للمستحقين والمتبرعين.