«مصر الخير» تشارك في احتفالية تحرير سيناء وتقدم مليون خدمة لأبناء المحافظة

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مصر الخير في احتفالية عيد تحرير سيناء، التي نظمتها المحافظة احتفالا بعيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة، والذي أقيم في قرية الروضه بمحافظة شمال سيناء، وشهد عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

أعلنت مؤسسة مصر الخير عن جهودها وإسهاماتها مع الدولة في النهوض بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة الماضية، والتي كان أخرها جهودها في شهر رمضان المبارك، وإسهاماتها في مجال التعليم والصحة، حيث شهدت محافظة شمال سيناء نشاط موسع لمؤسسة مصر الخير، حيث شهد شهر رمضان الكريم إقامة خيمتين أحدهما بالعريش والأخرى ببئر العبد، لتقديم وجبات الإفطار والسحور لأهالي شمال سيناء، قدمت خلالهم 150 ألف وجبة ساخنة في رمضان ، فيما وصلت الخيمة المتنقلة التي أطلقتها مؤسسة مصر لتقديم وجبات الإفطار للمناطق البعيدة في المحافظة ،في رفح، و العديد من القرى العائدة في شمال سيناء، فضلا عن جهود المؤسسة في قطاع التكافل الاجتماعي حيث عملت على رفع كفاءة وترميم 100 منزل في قرية الروضة بشمال سيناء، وتسقيف 100 منزل بالشيخ زويد وفرش 100 منزل بوسط سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة، فيما استفاد حوالي 411 شخص من تدخلات وإسهامات مؤسسة مصر الخير المباشرة في سيناء، في قطاع التعليم والصحة،

حيث أرسلت المؤسسة 4 قوافل طبية تم تنفيذهم في نهاية العام الماضي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري,

إسهامات مؤسسة مصر الخير في شمال سيناء متنوعة ومتعددة

وقال محمد راجح، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، إن إسهامات مؤسسة مصر الخير في شمال سيناء متنوعة ومتعددة، ما بين التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي، حيث شهدت المحافظة تطوير 21 قاعة حضانة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة، فيما أرسلت 4قوافل طبية عاجلة بنهاية العام الماضي في كافة التخصصات الطبية وفي عدد من مراكز المحافظة.

وأضاف راجح، أن المؤسسة حرصت في رمضان على إقامة خيمة متنقلة تقدم يوميا حوالي 300 وجبة ساخنة لأهالينا في سيناء في المناطق الأكثر استحقاقا، مشيراً إلى أن المؤسسة تشهد مشاركة فعالة وواسعة من جانب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وقيادات المحافظة، لافتاً إلى أن شهر رمضان الكريم جاء بالخير على كل أرجاء المحافظة.

وأضاف راجح، أن المؤسسة قدمت حتى الأن، 9 ألاف كرتونة مواد غذائية، للأسر الأكثر استحقاقا في قرى ومناطق المحافظة، بالإضافة إلى تقديم العديد من المساعدات والخدمات للقرى العائدة، وهي القرى التي عاد أهلها لها منذ أشهر قليلة بعد أن تم تهجيرها أثناء محاربة الإرهاب في سيناء.

وتابع مدير مكتب مؤسسة مصر الخير الميداني بسيناء، أن المؤسسة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمحافظة شمال سيناء في كافة التخصصات، رغبة منها في مشاركة الدولة المصرية في تعمير

وأشار، إلى أنه في إطار تثقيف وتنمية أبناء شمال سيناء، ستقوم المؤسسة بتوزيع 1300 كتاب للشباب والصغار في مراكز الشباب والمدارس، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك بهدف تقديم التعريفات الصحيحة للشباب في مختلف المجالات، وتنمية فكر أبناء المحافظة.