«مصر الخير» تستهدف 5000 طفل بحملة كروت كسوة العيد هذا العام‎‎

أعلنت مؤسسة “مصر الخير” أنها ستواصل حملة كروت كسوة العيد للأسر المستحقة بجميع محافظات الجمهورية.

وقال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة “مصر الخير” إنه من المستهدف هذا العام العمل على متوسط 5000 طفل بواقع من 2000 إلى 3000 أسرة وفقا لعدد الأطفال بكل أسرة.

وأكد أن كارت ملابس العيد أصبح من أهم بنود حملة “إفطار صائم” على مدار سنوات تنظيم الحملة حيث تم إضافة هذا البند للحملة منذ عدة أعوام حيث تقدم المؤسسة كارت ملابس العيد ويحصل بمقتضاه المستحق على ملابس بهذه القيمة لكل طفل من أطفاله.

واضاف أن الهدف إدخال فرحة العيد على أسر المستحقين وأطفالهم لتخفيف العبء على رب الأسرة المستحقة المطالب بشراء ملابس العيد لأبنائه بمساعدته بكروت ملابس العيد، لافتا إلى أن كل طفل من أطفال الأسرة يحصل على كارت لملابس العيد، حيث يتم توزيع الكروت وفقا لعدد أطفال الأسرة المستحقة.

وأشار إلى أن المؤسسة لا تستهدف عددا معينا، فوفقا لحجم التبرعات التي ستأتي لهذا البند، ستدفع بمزيد من الكروت للمستحقين في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم التعاقد مع العديد سلاسل المحلات الكبري والمتنوعة والمنتشرة في جميع المحافظات ما يساعد على عدم التكدس في محلات محدود مما يحقق الانتشار والتنوع أمام المستحقين لاختيار كافة الاحتياجات التي تلائم الأذواق وعلى المستحقين تقديم الكروت ليحصل على الملابس التي يريدها.