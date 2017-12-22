مصر الخير تدعم مدارس الجيزة بـ 4530 مقعد

وقع اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة بروتوكول تعاون مع مؤسسة “مصر الخير” لدعم العملية التعليمية بتوريد أثاث مدرسي لعدد من المدارس بمحافظة الجيزة.

وقال محافظ الجيزة إن البروتوكول يهدف إلى توريد مؤسسة “مصر الخير” 4530 مقعد مدرسي لــ 48 مدرسة بأحياء الهرم و جنوب الجيزة والوراق ومراكز ومدن الواحات البحرية ومنشأة القناطر وأبو النمرس ومدينة الشيخ زايد .

و أشاد بالدور التنموي المهم لمؤسسة “مصر الخير” خاصة في مجال تطوير ودعم التعليم الذي يعد هدف قومي لابد من تكاتف كل مؤسسات وقطاعات الدولة من أجل تحقيقه، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة باعتبارها أحد أهم المؤسسات الرائدة في مجال التنمية المجتمعية.

وأكد حرص المحافظة الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تنمية المجتمع .

وأشارت الدكتورة منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن مؤسسة مصر الخير لها مساهمات عديدة لصالح المواطنين فى جميع المجالات الخدمية لرفع المستوى المعيشى للمواطنين، خاصة بالمناطق الشعبية والقرى الريفية .

