«مصر الخير» تدشن المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي

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محمد رفاعي: تنمية التعاون بين المنظمات الأهلية العربية لمواجهة التحديات التنموية

«مصر الخير» جهودها لدعم منظومة العمل الأهلي واستدامتها في إطار دعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث دشنت التشغيل التجريبي لأنشطة المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي والذي يأتي تلبية لمتطلبات التوسع في أنشطة دعم مجهودات العمل الأهلي العربي.

وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة ” مصر الخير “، إن أحد أهداف المؤسسة توفير فرص لتنمية التعاون بين المنظمات الأهلية العربية وتعظيم الدور المشترك فيما بينهم في مواجهة التحديات التنموية المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أنه لتنفيذ هذا الهدف تم تدشين المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي بهدف تلبية الطلب على الخدمات المختلفة والتوسع في تقديم الخدمات والتنسيق مع المنظمات المعنية بدور المنظمات الأهلية سواء كانت منظمات حكومية أو أهلية أو دولية والعمل على نقل الخبرات المتميزة للمنظمات الأهلية.

محمد ممدوح: هدفنا التوسع في تقديم الخدمات وضمان الجودة والتطوير المؤسسي

ومن جانبه قال محمد ممدوح رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة «مصر الخير»، إن المركز يعمل من خلال برنامجين رئيسين ويتشكل كل برنامج من وحدات دعم فني متخصصة ويشمل البرنامج الأول دعم الحوكمة والتنمية المستدامة ويتكون من وحدة مرصد استدامة العمل الأهلي ووحدة تنمية التطوع الأخضر ووحدة دعم التنمية المستدامة والعمل المناخي، لافتا إلى أن البرنامج الثاني يشمل التطوير المؤسسي للمنظمات الأهلية ويشمل وحدة بناء قدرات المنظمات الأهلية ووحدة اعتماد وضمان جودة المنظمات الأهلية.

وأشار إلى أن إنشاء المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي مطلع مايو عام 2023 جاء في إطار إعادة تشكيل وحدة الدعم الفني المتخصصة لبناء قدرات المنظمات الأهلية التي تم إنشاؤها في عام ٢٠١٩ “تحت مسمى ” وحدة مصر الخير لبناء قدرات المنظمات الأهلية” حيث ارتكزت آلية واستراتيجية عمل الوحدة على تبني نموذج تعليم تفاعلي تشاركي بين القائمين على إدارة المنظمات الأهلية قائم على المعرفة والممارسة واستعراض التجارب التنموية مع العمل على تشجيع الابتكار في تصميم التدخلات التنموية وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

استراتيجية مؤسسة «مصر الخير»

وأوضح أنه إسهاما في تحقيق استراتيجية مؤسسة «مصر الخير» في دعم وتنمية العمل الأهلي وزيادة الدعوات للتوسع في أنشطة الوحدة وتطويرها لمواكبة الطلب للتوسع في الأنشطة على المستوى المحلي والعربي تم اتخاذ إجراءات إعادة تشكيل الوحدة وتحويلها لمركز متخصص تحت المسمى الجديد “المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي”.

وكشف عن إنجازات الوحدة قبل تحويلها للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي حيث بلغ عدد المستفيدين منذ عام 2020 حتى العام الحالي نحو 404 منظمات أهلية مصرية انضمت إلى مختبر أداء المنظمات غير الحكومية وكذلك 120 منظمة أهلية تخرجت من مختبر تطوير أداء المنظمات الأهلية.

وتم تنفيذ حملة إقليمية أطلقتها الوحدة بعنوان ” مناخ مستدام ” استهدفت 7000 منظمة أهلية عربية 26 ألف من العاملين بالمنظمات الأهلية العربية.

كما أطلقت الميثاق العربي للعمل المناخي للمنظمات الأهلية بجانب إطلاق منتدى رواق رؤية مصر 2030 وقد شارك في جلساته المختلفة 12000 مشارك واستفادت نحو 1150 منظمة أهلية مصرية من البرامج التدريبية.

واستفاد نحو 200 كادر عربي من الوحدة وتم تأهيلهم من البرامج التدريبية الإقليمية، كما تم تنفيذ ٥ دورات تم إطلاقها سنويا لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري وحصلت 207 منظمات أهلية عربية على استشارات مجانية لتطوير برامجها التنموية بجانب نشر 10 تقارير وأوراق سياسات خاصة بقضايا التنمية المستدامة وإصدار ونشر التطوع الأخضر لدعم حركة التطوع في مصر بجانب إصدار ونشر مدونة قواعد السلوك لمنظمات المجتمع المدني التي تم دمجها في القانون المصري الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، إلى جانب إطلاق مبادرة المنظمات الأهلية الخضراء.