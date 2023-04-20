مصر الخير تختتم حملة «إفطار صائم» لمستحقي الجمعيات بالتعاون مع البنك الأهلى وكوكاكولا

اختتمت مؤسسة “مصر الخير” حملة “إفطار صائم” للعام الحادي عشر على التوالي، والتى أطلقتها المؤسسة قبل بداية شهر رمضان الكريم وطوال الشهر ، بإقامة مائدة إفطار جماعى لعدد 2000 صائم من مستحقى الجمعيات الشريكة والأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع البنك “الأهلي المصري” و شركة “كوكاكولا مصر” و”ممشي أهل مصر” .

وتخلل حفل الإفطار فقرة إنشاد ديني في إطار النشاط الثقافي الذي تنظمه مؤسسة “مصر الخير” في جميع خيام الإفطار خلال الشهر الكريم على مستوى الجمهورية.

قال الدكتور محمد رفاعي،الرئيس التنفيذي لمصر الخير، ، إن حملة “إفطار صائم” تعد من أهم حملات مؤسسة “مصر الخير” والتى حققت نجاحاً كبيراً وملحوظا بالتعاون مع الجمعيات الشريكة بكل محافظات مصر ، فهي تعتبر بمثابة الذراع التنفيذية للمؤسسة في كافة المشروعات وهو ما يجعل لمؤسسة مصر الخير السبق في تحقيق أهداف كافة حملاتها بتميز يرضي المستحقين ويشرف المتبرعين سواء كانوا أفراد أو شركات أو هيئات مصرفية.

وأضاف قررت مؤسسة مصر الخير تنظيم مائدة كبيرة لتختتم بها حملتها ، لافتاً إلى أن مؤسسة مصر الخير استهدفت توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك ، من خلال العديد من البرامج التي تشملها حملة “إفطار صائم” ، اتساقا مع الجهود التي تبذلها طوال العام سعياً لتقديم خدمة متميزة من خلال قطاعات العمل المختلفة .

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير: أن المؤسسة لديها أكبر قاعدة بيانات للمستحقين بجميع المحافظات ووصولا للمحافظات الحدودية ونعمل على رصد احتياجاتهم بشكل دوري من خلال مكاتب مؤسسة مصر الخير الميدانية بالعديد من المحافظات بهدف تطوير كافة الخدمات المقدمة لهم وتنوعها

وشدد على أن دخول الحملة عامها الحادي عشر على التوالي يعد عنواناً للثقة المتبادلة بين المؤسسة والمتبرعين والشركاء من جهة والمستحقين من جهة أخرى باعتبارهم الطرف المقيم لجودة الخدمات المقدمة ، مشيدا بالدعم الذي يقدمه كافة المتبرعين والشركاء في سبيل الوصول لكل أسرة مستحقة

قال المهندس أحمد على، مدير البرامج بمؤسسة “مصر الخير” أن حملة “إفطار صائم” هذا العام شملت العديد من المحاور التي تضمن توفير المكونات الغذائية الأساسية للمستحقين حيث ضمت الحملة توفير الكراتين الغذائية بأنواع مختلفة شملت البروتين مابين لحوم معلبة جاهزة للطهي ودجاج مجمد.

كما ضمت ايضا كارت الخير الذي يوفر للمستحق إختيار المواد الغذائية التي يحتاجها وفقاً لاحتياجه من الجمعيات الاستهلاكية والسلاسل الغذائية على مستوى الجمهورية .

وأوضح أن المحور الثاني هو تنفيذ خيام الإفطار بمختلف المحافظات إضافة إلى توفير وجبات للإفطار والسحور على مدار شهر رمضان المبارك، فضلاً عن برنامج “إفطار قرية” والذي تم من خلاله توزيع وجبات إفطار ساخنة يومياً في إحدى القرى المستهدفة والتي استهدفنا منها جميع المحافظات.

وأضاف المدير التنفيذي للبرامج أن مؤسسة مصر الخير تستعد للعديد من الحملات خلال الفترة القادمة والتي نعمل على التحضير لها من الآن لضمان تقديم الخدمة المتميزة للمستحقين وهذا ما يذيد الثقة في مؤسسة مصر الخير