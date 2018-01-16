مصر الخير تحتفل بيوم العلم والابتكار

بحضور الدكتور طارق شوقي والدكتور علي جمعة والدكتور مصطفى السيد علي جمعة: نحتفل اليوم بنجاح مؤسسة مصر الخير في تغيير مفهوم العمل المدني ليشمل دعم التعليم والبحث العلميطارق شوقي: سعيد بالاحتفال بشباب مصري مبدع ومبتكر بدعم ورعاية مؤسسة مصر الخيرمصطفى السيد: دعم مؤسسة مصر الخير له دور كبير بمش

بحضور الدكتور طارق شوقي والدكتور علي جمعة والدكتور مصطفى السيد

علي جمعة: نحتفل اليوم بنجاح مؤسسة مصر الخير في تغيير مفهوم العمل المدني ليشمل دعم التعليم والبحث العلمي

طارق شوقي: سعيد بالاحتفال بشباب مصري مبدع ومبتكر بدعم ورعاية مؤسسة مصر الخير

مصطفى السيد: دعم مؤسسة مصر الخير له دور كبير بمشروع علاج السرطان بجزيئات الذهب وسيسجله التاربخ





المال- خاص

احتفلت، اليوم، مؤسسة مصر الخير للعام الثالث على التوالي، بيوم العلم والابتكار، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، والعالم المصري الدكتور مصطفى السيد، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغيرهم من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

أسهم “يوم العلم” في إلقاء الضوء على سبل دعم منظومة البحث العلمي بمصر من خلال تضافر وتكامل جهود القطاع الخاص والحكومة المصرية والقطاع المدني إيمانًا بدور البحث العلمي في مواجهة التحديات العصرية، حيث يعد مجال البحث العلمي في مصر من المجالات الحيوية والمؤثرة في العديد من المجالات الأخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها، فالبحث العلمي هو سبيل التقدم والنجاح للدول النامية والمتقدمة والتي تحتاج إلى حلول جذرية ومبتكرة وليدة البحث العلمي والأبحاث الابتكارية.

وتضمنت الاحتفالية توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة مصر الخير والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تسعى بدورها لأن تساهم في النهوض بالقطاع العلمي المصري، عن طريق استخدام أوتوبيس الجامعة الامريكية بالقاهرة في نشر ثقافة العلوم بالقرى المصرية والذي سيسهم بشكل كبير في زيادة الوعي العلمي ونشر ثقافة العلوم المختلفة بين الأطفال والشباب بمختلف أنحاء الجمهورية.

بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة ظاهرة التقزم الناتج عن سوء التغذية لسن ما قبل الدراسة خاصة بمحافظة القليوبية والتي تعاني من أكبر نسبة لمرض التقزم وذلك من خلال التعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث ومحافظه القليوبية ومؤسسة مصر الخير.

كما شملت الاحتفالية جولة في معرض قطاع البحث العلمي والابتكار التابع لمؤسسة مصر الخير والذي يضم عدد من المشروعات البحثية التي قامت المؤسسة بتمويلها، بالإضافة إلى عدد من شركات الابتكار وريادة الأعمال؛ من أجل إبراز نتائج المشروعات وما حققته من نجاحات في كل من مجالات الصحة والمياه والطاقة والغذاء والزراعة، وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات البحث العلمي والابتكار.

وأكد الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، نجاح المؤسسة في تغيير مفهوم العمل المدني، حيث بدأت مؤسسة مصر الخير عملها من أجل دعم منظومة التكافل الاجتماعي لتشمل رؤية المؤسسة دعم منظومة التعليم والبحث العلمي والتنمية المتكاملة حرصًا من مؤسسة مصر الخير على تنمية الإنسان من كل النواحي والاحتياجات.

كما عبر الوزير طارق شوقي وزبر التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته برؤية شباب مصري مبتكر يسعي لخدمة وطنه وذلك من خلال دعم ورعاية مؤسسة مصر الخير لهذة الأفكار الابتكارية واحتضان العديد من المشاريع الناشئة من خلال حاضنة جسر العلمية، كما أكد معالي الوزير على ضرورة العمل سويا من خلال تضافر جهود المجتمع المدني والحكومة المصرية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة.

من جانبه صرح العالم المصري القدير الدكتور مصطفى السيد: “سيذكر التاريخ دور مؤسسة مصر الخير المستدام في دعم مشروع علاج السرطان بجزيئات الذهب والذي يسعى لمواجهة أحد أصعب الأمراض بالعالم كله وهو مرض السرطان والذي يسعى البحث العلمي جاهدًا لتقديم حلول ابتكارية للقضاء عليه”