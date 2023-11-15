«مصر الخير» تجهز 20 شاحنة طبية وغذائية لإدخالها غزة خلال أيام

قال الدكتور محمد الرفاعى الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مصر الخير” إنه تم تجهيز القافلة الثالثة من المساعدات الطبية والغذائية لصالح غزة تمهيدا لإدخالها للقطاع خلال أيام.

وأضاف “الرفاعي” – في تصريحات خاصة لـ “المال”- أن القافلة تضم 20 شاحنة منها اثنتان مواد طبية جهزتهما مؤسسة “مصر الخير” بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن إجمالى ماتم إدخاله وتجهيزه حتي الآن من مواد الإغاثة لصالح أهالى غزة عبر مؤسسة “مصر الخير” يصل إلى 80 شاحنة وتسعي المؤسسة لتجهيز قوافل أخرى.



وأكد أن القافلة الثالثة جاهزة للدخول عبر معبر رفح، وتضم مواد طبية أبرزها الإسعافات الأولية والمواد التى تستخدم في العمليات الجراحية بالإضافة إلى كراسي للمرضي وأكسجين.



وقال إن “مصر الخير” تتواصل بشكل مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني لمعرفة احتياجات المستشفيات هناك والمواد المطلوبة، تمهيدا لتجهيزها وإدخالها لمعبر رفح.

في سياق متصل، كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم استقبال نحو 176 جريحا فلسطينيا للعلاج في مستشفيات المحافظة حتي الآن.

وأضاف – في مؤتمر صحفي أمس في مدينة العريش – أنه يتم التأكد بشكل مستمر من صلاحية المواد الإغاثية الجارى تجهيزها لصالح غزة حتى يستطيع الأهالى هناك استخدامها.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتماما بالمرافقين التابعين مع الجرحي الفلسطينيين، كما يتم توفير كامل العلاج والرعايات للحالات المصابة بناء على توجيهات القيادة السياسية.