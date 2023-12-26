«مصر الخير»: أطلقنا 11 مسابقة علمية ودعمنا 70 فريقا للسفر للخارج

قالت الدكتورة نجوى السيد رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، إن الكيان أطلق 11مسابقة علمية للابتكار ودعم 70 فريقا علميا للسفر للخارج، ضمن مسارات عمل القطاع العلمي.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر مصر الخير وشركة إكسون موبيل مصر لتخريج 5 فرق في برنامج “تحدي الأعمال الزراعية والمياه” بمجال الاستدامة البيئية، إن المؤسسة في مجال دعم الابتكار نفذت 5 دورات لريادة الأعمال، بجانب إنتاج 60 نموذجا أوليا وتخريج 46 شركة ناشئة منها 10 حصلت على تمويل.

وذكرت أن جسر مصر الخير هي حاضنة أعمال تكنولوجية تابعة لقطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير تهدف إلى حل مشكلات مصر المجتمعية في مجالات الطاقة، المياه، الصحة، الغذاء والحاصلات الزراعية، والتعليم.

وتابعت: إن المؤسسة نجحت في تقديم 7 دورات احتضان تقدم من خلالها أكثر من 1700 متقدم من 13 محافظة، وتوفير أكثر من 400 فرصة عمل.

كما نجحت في تقديم 8 تحديات مجتمعية شارك فيها أكثر من 1200 شاب وتم الوصول إلى أكثر من 60 نموذج أولي لمنتج مبتكر.