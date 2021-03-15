اتصالات وتكنولوجيا

مصر الخامس أفريقيا فى سرعة الانترنت الأرضي خلال فبراير

سنغافورة الأولي عالميا بـ 238.59 ميجابت
محمود جمال 12:41 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21 12:41 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

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احتلت مصر المركز الخامس أفريقيا والـ 100 عالميا خلال شهر فبراير الماضي فى متوسط سرعة الانترنت الأرضي مسجلة 32.77 ميجابت  بعد كلا من دول غانا وكوت ديفوار ومدغشقر وجنوب أفريقيا .

وبحسب مؤشر speed test لقياس سرعة الأنترنت العالمي ، جاءت غانا فى المركز الأول أفريقيا و72 عالميا بـ 50.12 ميجابت ، تلتها كوت ديفوار فى المركز 73 بـ 49.30 ميجابت ، ومدغشقر فى المركز 88 بـ 40.83 ميجابت ، وجنوب أفريقيا فى المركز 90 بـ 39.37 ميجابت ، ثم مصر فى المركز 100 بـ 32.77 ميجابت

على صعيد آخر ، احتلت سنغافورة المركز الأول عالميا من إجمالي 175 دولة بمتوسط سرعة بلغ  238.59 ميجابت ، تلتها هونج كونج فى المركز الثاني بـ 231.70 ميجا، ثم تايلاند فى المركز الثالث بـ 217.70 ميجابت .

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و جاءت رومانيا فى المركز الرابع عالميا فى السرعة مسجلة 205.89 ميجا، أعقبتها الدنمارك فى المركز الخامس بـ 197.27 ميجا ، ثم أسبانيا سادسا بـ 189.50 ميجا.

بينما حصدت المجر المركز السابع بـ 187.52 ميجابت ، ثم  لينتشاين الفرنسيةبـ 186.46 ميجابت، وفى المركز التاسع جاءت مدينة موناكو الفرنسية بـ 185.48 ميجابت، واحتلت فرنسا المركز العاشر بـ 184.77 ميجابت .

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت إسرائيل فى المركز الأول و28 عالميا مسجلة متوسط سرعة للخدمة بلغ 129.57 ميجابت، ثم الإمارات فى المركز 30 بـ 127.72 ميجا ، تلتها الكويت فى المركز 33 بـ 118.39 ميجابت ، وقطر فى المركز 42 بـ 101.08 ميجابت

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واقتنصت السعودية المركز 50 بـ 82.44 ميجابت ، وجاءت الأردن فى المركز 60 بـ 60.85 ميجابت، وفى المركز 65 جاءت البحرين بـ 54.31 ميجابت  ، وعمان فى المركز 71 بـ 51.51 ميجابت ، ومصر فى المركز 100 بـ 32.77 ميجابت، وتركيا فى المركز 103 بـ 31.48 ميجابت

فيما احتلت العراق المركز 113 بـ 25.54 ميجابت ، وإيران فى المركز 134 بـ 19.55 ميجابت ، ولبنان فى المركز 153 بـ 12.29 ميجابت ، وسوريا فى المركز 167 بـ 9.25 ميجابت ، واليمن فى المركز 172 بـ 5.28 ميجابت

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يشار إلي أن المتوسط العالمي لسرعة الدونلود خلال الشهر المنصرم سجل 97.52 ميجابت  و 51.79 ميجابت للآبلود .

وتذيلت قائمة الترتيب العالمي دولة تركمستان والتى جاءت فى المركز 175 مسجلة 2.77 ميجابت

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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