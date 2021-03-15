مصر الخامس أفريقيا فى سرعة الانترنت الأرضي خلال فبراير

احتلت مصر المركز الخامس أفريقيا والـ 100 عالميا خلال شهر فبراير الماضي فى متوسط سرعة الانترنت الأرضي مسجلة 32.77 ميجابت بعد كلا من دول غانا وكوت ديفوار ومدغشقر وجنوب أفريقيا .

وبحسب مؤشر speed test لقياس سرعة الأنترنت العالمي ، جاءت غانا فى المركز الأول أفريقيا و72 عالميا بـ 50.12 ميجابت ، تلتها كوت ديفوار فى المركز 73 بـ 49.30 ميجابت ، ومدغشقر فى المركز 88 بـ 40.83 ميجابت ، وجنوب أفريقيا فى المركز 90 بـ 39.37 ميجابت ، ثم مصر فى المركز 100 بـ 32.77 ميجابت

على صعيد آخر ، احتلت سنغافورة المركز الأول عالميا من إجمالي 175 دولة بمتوسط سرعة بلغ 238.59 ميجابت ، تلتها هونج كونج فى المركز الثاني بـ 231.70 ميجا، ثم تايلاند فى المركز الثالث بـ 217.70 ميجابت .

و جاءت رومانيا فى المركز الرابع عالميا فى السرعة مسجلة 205.89 ميجا، أعقبتها الدنمارك فى المركز الخامس بـ 197.27 ميجا ، ثم أسبانيا سادسا بـ 189.50 ميجا.

بينما حصدت المجر المركز السابع بـ 187.52 ميجابت ، ثم لينتشاين الفرنسيةبـ 186.46 ميجابت، وفى المركز التاسع جاءت مدينة موناكو الفرنسية بـ 185.48 ميجابت، واحتلت فرنسا المركز العاشر بـ 184.77 ميجابت .

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت إسرائيل فى المركز الأول و28 عالميا مسجلة متوسط سرعة للخدمة بلغ 129.57 ميجابت، ثم الإمارات فى المركز 30 بـ 127.72 ميجا ، تلتها الكويت فى المركز 33 بـ 118.39 ميجابت ، وقطر فى المركز 42 بـ 101.08 ميجابت

واقتنصت السعودية المركز 50 بـ 82.44 ميجابت ، وجاءت الأردن فى المركز 60 بـ 60.85 ميجابت، وفى المركز 65 جاءت البحرين بـ 54.31 ميجابت ، وعمان فى المركز 71 بـ 51.51 ميجابت ، ومصر فى المركز 100 بـ 32.77 ميجابت، وتركيا فى المركز 103 بـ 31.48 ميجابت

فيما احتلت العراق المركز 113 بـ 25.54 ميجابت ، وإيران فى المركز 134 بـ 19.55 ميجابت ، ولبنان فى المركز 153 بـ 12.29 ميجابت ، وسوريا فى المركز 167 بـ 9.25 ميجابت ، واليمن فى المركز 172 بـ 5.28 ميجابت

يشار إلي أن المتوسط العالمي لسرعة الدونلود خلال الشهر المنصرم سجل 97.52 ميجابت و 51.79 ميجابت للآبلود .

وتذيلت قائمة الترتيب العالمي دولة تركمستان والتى جاءت فى المركز 175 مسجلة 2.77 ميجابت