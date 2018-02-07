مصر الجديدة: 289 مليون جنيه مبيعات الوحدات في النصف المنقضى

رجب عزالدينقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إن حجم مبيعاتها من الوحدات السكنية خلال النصف المنتهى ديسمبر الماضى بلغ 289 مليون جنيه تقريبا، بينما سجلت مبيعات بقيمة 43.4 مليون جنيه خلال يناير 2018.وأضافت الشركة فى بيان تفصيلى للبورصة المصرية أن أرباحها الصافية خلال الفترة المذكورة بلغت 59 مل

رجب عزالدين

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إن حجم مبيعاتها من الوحدات السكنية خلال النصف المنتهى ديسمبر الماضى بلغ 289 مليون جنيه تقريبا، بينما سجلت مبيعات بقيمة 43.4 مليون جنيه خلال يناير 2018.

وأضافت الشركة فى بيان تفصيلى للبورصة المصرية أن أرباحها الصافية خلال الفترة المذكورة بلغت 59 مليون جنيه، مقارنة بنحو 132 مليونا عن نفس الفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت إيرادات النشاط إلى 310 ملايين جنيه خلال النصف، مقارنة بنحو 294 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016 بنسبة نمو 5% تقريبا.

وقالت الشركة إن تلك الفترة شهدت أيضا ارتفاع المصروفات التمويلية بسبب زيادة سعر الكوريدور.

وأضافت الشركة إن نسب الانجاز فى الخطة التشغيلية تسير بشكل جيد فقد حققت الشركة رقم أعمال بلغ 254 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2017 من اجمالى قيمة الخطة التشغيلية المستهدفة للعام والبالغة 685 مليون جنيه وفقا للبيان.