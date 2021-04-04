بورصة وشركات

مصر الجديدة للاسكان تفاوض 3 بنوك لتدبير تمويلات بقيمة 671 مليون جنيه عن طريق قطع «حوالات حق»

سيتم تفعيلها في خلال أسابيع
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11:19 ص, الأحد, 4 أبريل 21 11:19 ص, الأحد, 4 أبريل 21

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قال تامر ناصر العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير أن شركته وضعت خطه لتوفير السيولة اللازمة لمشاريع التطوير و التنمية من خلال عدة بدائل وسيتم تفعيلها في خلال أسابيع .

واكد ناصر خلال مؤتمر صحفي تعقده الشركة اليوم أنه تم الحصول على تمويل بقيمة إسمية 286 مليون جنيه عن طريق «حوالات حق»، ويتم حالياً التفاوض مع 3 بنوك للحصول على حوالة حق أخرى بقيمة إسمية 671 مليون جنيه.

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وتوقع الحصول على هذا التمويل خلال شهر أبريل مما يمكن الشركة من تنفيذ خطتها فى خلال هذا العام المرتكزة بالأساس على المشاريع الجارية فى مدينة نيو هليوبوليس والعمل على تغيير صورة المدينة .

أضاف أنه تم وضع دراسة مالية تفصيلية للموارد المطلوبة في السنوات التالية للسنة الأولى تمهيدا لإستدعاء زيادة لرأس المال خلال العام الأو ل، ايتم إتخاذ القرار بعد مزيد من الدراسة ، ويكون فى حدود المليار جنيه فى خلال عام من الأن.

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