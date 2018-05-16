مصر الجديدة للإسكان : فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

رجب عز الدينأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فتح باب الترشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة، وسيتم إجراؤها فى 31 مايو الحالى.وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إنها تلقّت، اليوم الأربعاء، خطابًا من وزارة القوى العاملة بفتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة

رجب عز الدين





أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فتح باب الترشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة، وسيتم إجراؤها فى 31 مايو الحالى.

وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إنها تلقّت، اليوم الأربعاء، خطابًا من وزارة القوى العاملة بفتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ومن المقرر إجراء الانتخابات فى 31 مايو وإيداع الأوراق يومى الجمعة 1 يونيو والسبت 2 يونيو المقبل.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 348.8 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017، مقابل أرباح 400.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 111.26 مليون جنيه، موزعًا على 445.03 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.